'Modri' u lov na osminu finala: Maksimir je rasprodan za City!

TAJNI RECEPT?

Nenad Bjelica već je u glavi složio svoj plan za rušenje Manchester Cityja večeras (18.55, HRT 2) na Maksimiru. No, uz taj plan trebat će i ponešto sreće, one sportske. Bez toga jednostavno u sportu ne možete do velikog rezultata, pogotovo ako ste vi u ulozi Davida.

Nekad su od pomoći i brojke, znate, oni zakoni velikih. Zato evo jedne. Dinamo je dosad na današnji dan, dakle 11. prosinca, odigrao dvije europske utakmice protiv klubova s Otoka i obje - pobijedio. I obje protiv istog kluba, Celtica.

Kada je to bilo prvi put, mnogi od vas čitatelja nisu se ni rodili. Još daleke 1963. godine Zagrepčani su u 2. kolu Kupa pobjednika kupova s 2-1 pobijedio Škote, no Lamzin i Zambatin gol nisu bili dovoljni za prolazak jer su Škotu u prvoj utakmici slavili s 3-0.

A svi koji znate čitati, vjerojatno ste se već rodili kada je to bilo drugi put. U završnom kolu grupne faze Europske lige 2014. na Maksimiru je dobio 4-3. Tada je čudesnu partiju odigrao Marko Pjaca s tri gola, jedan je dodao i Brozović.

Iako sve ovo dobro zvuči uoči Cityja, prosinac ipak nije Dinamov mjesec. Zapravo, Zagrepčani su u njemu u Europi redovno u ulozi onih koji daju poklone jer u 26 takvih utakmica pobijedio tek pet puta, a izgubio 14.