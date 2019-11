Evo gdje možete gledati okršaj Atalante i Dinama na San Siru

Milano, Italija, 26. studenoga 2019. godine, 21 sat. Datum i lokacija koju dinamovci već dugo sanjaju. Na utakmici s Atalantom zagrebački Dinamo može drugu sezonu zaredom osigurati europsko proljeće nakon što je za ono lanjsko čekao 29 godina.

Ne čini se to nemoguće jer treba im samo bod iako "modri" gaje nade u prolazak dalje u Ligi prvaka. Dinamo je već jednom svladao Atalantu, na Maksimiru i to 4-0, a uz to će ih u Milanu pratiti vojska navijača (očekuje se 5000 dinamovaca) pa će se Bjelica i igrači osjećati kao da još jednom igraju kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gdje i što gledati?

Utakmicu Atalante i Dinama u Milanu prenosit će PlanetSport 1, televizija u vlasništvu telekomunikacijske kompanije A1, nositelja prava prijenosa Lige prvaka, a uvodna emisija uz Joška Jeličića i Stipu Pletikosu počinje u 20 sati.

Program se emitira isključivo preko operatera A1 TV-a i B.net TV-a, dok ih A1 mobilni korisnici mogu pratiti na A1 Xplore aplikaciji. Za sve korisnike omogućena je i kupovina pojedinačne utakmice na webu (PPV).

A1 Hrvatska ima prava prijenosa Lige prvaka od sezone 2018/2019. do 2020/2021. Riječ je o 120 utakmica uživo koje će tijekom sezone biti emitirane u HD kvaliteti.

Uz seniore, možete pratiti i mlade dinamovce koji igraju u 13 sati utakmicu petog kola juniorske Lige prvaka, a prijenos je na kanalu Arena Sport 1 u osnovnom paketu MAXtv-a i u sportskom buketu Evotv-a. Pobijede li izabranici Igora Jovićevića, osigurat će prvo mjesto kolo prije kraja i izravan plasman u osminu finala.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kalkulacije: Kako do proljeća?

Uoči zadnjega kola Manchester City i Šahtar mogu osigurati osminu finala. Dogodit će se to ako Šahtar pobijedi City na Etihadu, a Dinamo izgubi od Atalante, zato što je zbog više golova u gostima Šahtar međusobno bolji od Dinama. U tom slučaju u zadnjem bi kolu "plavi" spašavali proljeće u Europskoj ligi.

Ako Dinamo, pak, pobijedi Atalantu, a City Šahtar, opet bi Ukrajincima u zadnjem kolu pobjeda kod kuće nad Atalantom bila dovoljna za prolazak.

I remi na San Siru Dinamu će biti dovoljan za europsko proljeće, ali mogao bi biti čak i za drugi krug Lige prvaka. Uvjet je da Šahtar izgubi obje do kraja.

Dakle, i s bodom Dinamo može prezimiti u Ligi prvaka, ali bez tog boda može ispasti iz Europe. Ako izgubi od Atalante, pobjeda Talijana u zadnjem kolu u Harkivu značila bi da je Dinamo 'out' ne svlada li Manchester City na Maksimiru.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Vratit će se to nama'

Dinamo već neko vrijeme igra vrhunski, ali neke utakmice ipak ne uspijeva dobiti. Šahtar je kod kuće i na Maksimiru protiv Dinama izvukao dva remija, iako ih je Dinamo nadigrao. Sad je isto pošlo za rukom Hajduku.

- Mora se ta sreća negdje okrenuti, vratit će se to nama. Istu stvar kazao nam je trener Bjelica nakon utakmice. Sad će to na bolje protiv Atalante - rekao je Mislav Oršić, Bjeličin adut koji je Atalanti u Maksimiru 'utrpao' tri komada u mrežu.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Liga prvaka, 5. kolo (utorak):

18:55 Galatasaray - Club Brugge (PlanetSport 2)

18:55 Lokomotiv - Bayern Leverkusen (PlanetSport 3)

21:00 Atalanta - Dinamo (PlanetSport 1)

21:00 Real Madrid - PSG (PlanetSport 2)

21:00 Juventus - Atletico (PlanetSport 3)

21:00 Manchester City - Šahtar (PlanetSport 4)

21:00 Crvena Zvezda - Bayern (PlanetSport 5)

Foto: Igor Soban/PIXSELL