Modrić bolji od Rakete! Autogol donio pobjedu Realu u Sevilli...

<p>Godinama su igrali najveći nogometni derbi na svijetu između Barcelone i Reala, obojica su osjetila slast pobjede, a ovaj put su sudjelovali u derbiju u kojem su jedan protiv drugog zadnji put igrali prije šest godina!</p><p><strong>Ivan Rakitić (32)</strong> je sa svojom <strong>Sevillom</strong> uspio uzeti bod 'svojoj' Barceloni, ali protiv<strong> Reala</strong> nije uspio. Madriđani su predvođeni našim<strong> Lukom Modrićem (35)</strong> pobijedili 1-0 na Sanchez Pizjuanu i to autogolom golmana Seville Bona.</p><p>Bio je to susret koji nije obilovao s puno šansi, ali ono što smo i vidjeli, je većinom napravio Real. Kroos i Benzema su u prvom poluvremenu imali izgledne prilike, no Real nije uspio probiti domaćeg vratara sve do 55. minute kada je Mendy sjajno probio lijevi bok, poslao oštru loptu na peterac gdje se našao Vinicius koji je loptu poslao u mrežu. Lopta je na putu do mreže dirala golmana Seville pa je gol pripisan Bonu kao njegov autogol.</p><p>Što se tiče dvoboja hrvatskih igrača i dvije desetke, i Raketa i Luka su imali pristojne partije bez učinka. Rakitić je igrao do 64. minute kada ga je zamijenio En-Nesryi, a do tada je imao 48 dodavanja što mu je donijelo točnost od 89%, četiri točne duge lopte, jedan bezuspješan pokušaj driblinga i tri dobivena duela što mu je donijelo ocjenu 6.8.</p><p>Realova desetka i hrvatski kapetan je na terenu proveo svih 90 minuta. Imao je 34 točna dodavanja što je uspješnost od 92%, četiri duge lopte i jedan dobiven duel. Zaradio je identičnu ocjenu kao i Raketa, 6.8. Što se tiče tog ishoda, možemo reći kako je u dvoboju hrvatskih velemajstora završilo neriješeno, ali to neće puno utješiti Rakitića čija Sevilla izgubila 1-0.</p><p>Dok je Sevilla nizala pobjede u posljednje vrijeme, Real je bio u groznoj formi. U posljednjih pet utakmica pobijedio je samo jednom, triput izgubio i jednom remizirao što je ozbiljno zatreslo klupu na kojoj sjedi trener Zinedine Zidane. Posebno je odzvonio onaj poraz od Šahtara u Ligi prvaka s kojim su doveli u pitanje prolazak u osminu finala. Ipak, ova pobjeda će barem nakratko smiriti stvar, no ako Real ne pobjedi Borussiju Mönchengladbach u srijedu i ne osigura nokaut fazu, Zidane bi mogao odletjeti s klupe.</p><p> </p>