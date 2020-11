Francuska ili Portugal, tko je bolji?

<p><strong>Luka Modrić</strong> povest će hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Portugalaca i starog prijatelja Cristiana Ronalda na Poljudu (utorak, 20.45) u posljednjem kolu Lige nacija u kojemu lovi ostanak u Ligi A i želi završiti ispred Šveđana.</p><p>- Portugal je odlična momčad, ima puno mladih, dobrih i talentiranih igrača uz nekoliko iskusnijih poput Pepea i Cristiana koji igraju na visokom nivou i pomažu mlađima da preuzmu te uloge u budućnosti. Portugal je jedna od jačih momčadi na svijetu bez obzira na to što ne mogu obraniti titulu (u Ligi nacija) - rekao je Luka Modrić uoči posljednjeg treninga i nastavio:</p><p>- Drago mi je da smo se Ronaldo i ja vidjeli nakon dugo vremena i popričali o svemu. Vežu nas lijepe uspomene. Prisjetili smo se vremena iz Reala, jednostavan razgovor dvojice prijatelja, da ne ulazim previše u detalje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić i Modrić uoči Portugala</strong></p><p><strong>Francuska ili Portugal, tko je bolji?</strong></p><p>- Dosta je sličan njihov nivo, a to su utakmice i pokazale, prva neodučeno, drugu Francuzu dobili jednim golom razlike. Ali dosta su slične i ne bih nikome davao prednost - rekao je Luka i nastavio:</p><p>- Definitivno sam spreman za veliku utakmicu, vjerujem da ću to sutra i pokazati. Osjećam se dobro fizički. Kad igram više utakmica u nizu osjećam se bolje nego kad preskačem utakmice.</p><p><strong>Odakle vučete energiju?</strong></p><p>- Nogomet je moj život, i dalje imam motivaciju. Osjećam se dobro. Znam da nisam na početku karijere, da to neće još dugo trajati. Želim uživati na svakom treningu, osjećam se dobro psihički, fizički, dobro u svakom pogledu. Napravili smo dosta stvari Ronaldo i ja. Kad dođeš do takve razine, želiš tamo ostati. Svi ti uspjesi još te motiviraju da daješ maksimum i ostati tamo što duže.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić i Modrić uoči Portugala</strong></p><p><strong>Kako se motivirati?</strong></p><p>- Ako za Portugal ne možemo pronaći motivaciju, ne moramo biti tu. Samo ako budemo na maksimumu mogućnosti, možemo izvući dobar rezultat. Iza nas je loša utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme, ali trebamo to ostaviti iza sebe i igrati bez ikakvog pritiska. Uživati u utakmici. Nažalost, neće biti gledatelja, što je šteta, pogotovo kad se prisjetimo prošle utakmice. Ali takva je situacija, trebamo se prilagoditi. Nije jednostavno, ali vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu.</p><p>- Gdje god da se igra bez gledatelja, mislim da neka momčad nema iznimnu prednost. Ne vjerujem da može biti velika prednost igrati bez gledatelja, bez obzira što je na Poljudu.</p><p><strong>Koliko razmišljate o taktici?</strong></p><p>- Razgovaram s izbornikom. Po meni, nije to naš najveći problem. Mi jednostavno moramo kao momčad biti cjelina, u svakom segmentu jaki, zajedno. Jedan ili drugi igrač... Ne može se reći da je to problem ako ga nema, taj zadnji vezni. Pokazali smo puno puta da bez tog igrača možemo igrati dobro. Dogode se takve utakmice u kojima nisi na pravom nivou, izbornik dosta toga rotira, pokušava pronaći neka nova rješenja, igrače na koje može računati, koji mogu biti snaga u budućnosti i normalno je da bude oscilacija. Nije pravo lice Hrvatske protiv Švedske ili kod Portugala i Francuske. Nego drugo poluvrijeme protiv Švedske ili Francuske. Normalno da ima oscilacija, ali nema nikakvog razloga za paniku. Kad budemo svi zdravi i zajedno, ova će Hrvatska opet biti moćna. U to čvrsto vjerujem.</p><p><strong>Kako gledate na problem Maksimira?</strong></p><p>- Ne znam da je netko rekao da ne bi više igrao na Maksimiru. Tako je kako je. Nije to od jučer, to je otkad je Hrvatske. Jednostavno, nemamo stadion kakav imaju druge europske zemlje. Ali meni je gušt igrati na Maksimiru, Poljudu, u Osijeku ili Rijeci kad je pun stadion. Što će se dogoditi u budućnosti, hoće li doći rješenje, hoće li se renovirati Poljud ili Maksimir ili graditi novi, nema smisla ulaziti u te teme. Ali definitivno Hrvatska zaslužuje bolje stadione, pogotovo nogometne. Grade se i košarkaške arene, ne znam što se sve ne gradi, da se ne može pomoći da se napravi bolji stadion... Toliko je nogomet promovirao Hrvatsku da bi bilo lijepo da se to napravi. Nadam se da će barem buduće generacije imati tu sreću i igrati u takvim uvjetima, mi nismo igrali u takvim uvjetima. Kad je pun stadion, zaboraviš na sve to i gušt je igrati - zaključio je Modrić.</p>