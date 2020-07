Modrić i Sergio Ramos su braća: Moj Lukita, La Liga je opet naša!

Madrid je vratio španjolski naslov, za tri tjedna čeka na kolosalni spektakl u Ligi prvaka (Man City vs Real) ali sad se slavi domaća titula. A kapetan je pun emocija za najboljeg igrača najvećeg kluba na svijetu

<p>Već osam godina zajedno osvajaju trofeje, oduševljavaju nogometni svijet, podižu Zlatne lopte, Lige prvaka, pokale La Lige, Cope del Rey, raznih Superkupova...</p><p><strong>Luka Modrić</strong> i <strong>Sergio Ramos</strong>, kako sami za sebe kažu - braća. Nakon tolikih utakmica i trofeja nije ni čudo. Priča je otišla iznad nogometa, kolegijalnosti, istog grba na prsima i prijateljstva. Ljudi su si postali: rodbina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Od čuvanja ovaca do vrha nogometnih vrhova</strong></p><p>Zajedno su vratili španjolsku titulu u Madrid nakon tri godine. Čeka ih uzvrat osmine finala Lige prvaka kod kolosalnog <strong>Guardiolinog </strong>Manchester Cityja. Na 'Bernabeu' je bilo 2-1 za Engleze. A s obzirom na Realovu fantastičnu formu... Kakav će to spektakl biti!</p><p>Ali do te priče ostala su još tri tjedna sada se slavi naslov prvaka Španjolske, naslov koji u Madridu dođe pod normalno (34. u povijesti), a svejedno je svaki put tako silno sladak. Ramos je prvu javnu objavu posvetio svom 'bratu':</p><p>- Moj Lukita, La Liga je naša! Velik si, moj brate - napisao je Ramos na Instagramu, a Luka mu odgovorio jednostavno: 'Ti si moj brat'.</p><p>Naslov je i teoretski osiguran pobjedom nad Villarrealom u kojoj je hrvatski nogometni genij opet briljirao. Ovako je Modrićev nogomet vidio madridski As:</p><p>- Modrić: elegancija i borba, klasa i požrtvovnost u isto vrijeme. Sačuvao je formu iz snova, zapravo: mladenačku formu iako su mu već 34 godine - napisali su Španjolci pa zaključili:</p><p>- Preuzeo je igru od prvog trenutka, i u obrani i u napadu. Krao je lopte, nudio se suigračima, dirigirao utakmicom i asistirao Benzemi za prvi gol. Luka nam je priredio još jednu: vrhunsku predstavu!</p><p>Nakon pustih godina maestralnih predstava i u 'Vatrenom' i u Realovom dresu, Luki Modriću i dalje se dive svi. Godinu idu, ali klasa je vječna, a Luka se bori i trči kao da nema 34 nego 24.</p><p>'Managing Madrid' najvećeg je svjetski podcast o madridskom Realu. Oni su u četvrtak navečer napisali: 'Modrić sayin': fuck it, the 2020 Ballon d'Or is mine as well'. Prijevod vam ne treba, a sa procjenom se slažemo - 100%!</p>