Znam da Luka Modrić (35) ima utakmicu u LaLigi ove subote, ali meni je najvažnija utakmica protiv Malte. Modrić će igrati protiv Malte ako zatreba.

Izjavio je to izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči utakmice trećega kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022., a treneru Reala Zinedineu Zidaneu digla se kosa na glavi, barem figurativno.

Hrvatska je na Rujevici srušila Maltu 3-0, ali tek nakon ulaska Luke u 54. minuti. Još je po 90 minuta odigrao protiv Slovenije i Cipra. Sve to u sedam dana. Previše za igrača koji će u rujnu napuniti 36. Ali bez njega naprosto ne ide.

Znaju to i u Realu, jer Modrić je za “kraljevski klub” zadnju utakmicu propustio 20. siječnja protiv niželigaša Alcoyana u šesnaestini finala Kupa kralja. Pogađate, Real je tu utakmicu izgubio 2-1 u produžecima i šokantno ispao. Modrića je tad Zidane htio odmoriti, a nakon tog podbačaja za Luku nema odmora, igra baš svaku utakmicu.

Odigrao je za “kraljeve” 37 od mogućih 39 utakmica ove sezone. Jednu više odigrao je samo golman Thibaut Courtois. Belgijac je odradio 3420 minuta ove sezone, a ispred Modrića po minutaži su, redom, Varane, Mendy, Casemiro i Benzema. Zidane je svjestan da mora dozirati Modrića, pa je tako hrvatski veznjak odigrao 2768 minuta, odnosno pet je puta ušao s klupe, a 14 puta izlazio iz igre.

Zidane, kao i Dalić, radi pod velikim pritiskom. Ispao je iz kupa, u prvenstvu zaostaje tri boda za vodećim Atleticom, a trofeji su imperativ. Sve to prelama se na Lukinim leđima. Za vikend je odradio 60 minuta u pobjedi nad Eibarom, a danas ga već čeka dvoboj protiv Liverpoola.

Modrić je poznat kao veliki radnik, uvijek radi na prevenciji ozljeda i zato je rijetko izvan terena, ali u godinama je i sve to brine poklonike hrvatske nogometne reprezentacije uoči Eura.

- Kad vidim Luku s kolikim motivom i srećom dođe u reprezentaciju, to je evidentno i sigurno. Dok god bude tako, on će igrati u reprezentaciji. I dok igra na nivou kao što je sad u Realu. To govori koliko je ozbiljan, odgovoran i pravi profesionalac, kad u tim godinama drži tako visoku razinu. Nadam se, za dobrobit hrvatskog nogometa, da će nakon Eura ostati i za Katar - rekao je prije nekoliko dana Dalić, ali Luka se na to referirao uz malu ogradu.

- Ne vidim razlog da ne zaigram u Kataru, ali ako sve bude u redu nakon Eura...

Za to moramo držati palčeve. Luka je došao do 136. nastupa za reprezentaciju, preskočio Darija Srnu, a od zadnjih 50 utakmica “vatrenih” propustio je tek deset. Hrvatska je u tim utakmicama na Kina kupu izgubila od Čilea i Kine na penale, Estonija ju je razbila 3-0, jedva je pobijedila Jordan i Gruziju (po 2-1) kod kuće, a Portugal (4-2) i Francuska (4-1) deklasirali su je u Ligi nacija.

Izbornik Dalić proglasio je silenzio stampa do Eura i pozabavit će se problemima u našoj selekciji. Dejan Lovren kaže da mlađi ne poštuju starije, a Luki se u takvoj atmosferi sigurno ne ostaje nakon Eura...