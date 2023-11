Modrić: Igrati na Dan sjećanja nam je motiv, a još nismo imali igrača poput Marca Pašalića

Tužnog pogleda prišao je ka centru igrališta i primio srebrnu medalju. Još jednu. Neki bi dali sve za nju, ali san Luke Modrića bio je osvojiti zlato s Hrvatskom. Nažalost, Španjolska je bila bolja u finalu Lige nacija.

Pokretanje videa ... Dio s treninga hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Ante Buškulić/24sata

Bio je razočaran, nakon utakmice došao je pred kamere i rekao kako nije siguran hoće li ostati u reprezentaciji. Nije se oglašavao cijelo ljeto, a onda je osvanuo na popisu za rujanske kvalifikacije. Bila je to potvrda da se naš neuništivi kapetan želi sa stilom oprostiti od 'vatrenih', sljedeće godine na Euru u Njemačkoj.

Foto: Nick Potts/PIXSELL

Nažalost, crni listopad i porazi od Turske i Walesa zagorčali su nam život. Više ne ovisimo sami o sebi, uz obavezne pobjede protiv Latvije i Armenije, potreban nam je i kiks Velšana u posljednja dva kola. Svi vjerujemo da predvođeni Modrićem možemo izravno na Euro.

Kapetan Luka Modrić pojavio se pred novinarima uoči utakmice s Latvijom koja se u subotu od 18 sati igra u Rigi.

Hrvatska nije u dobrom položaju uoči kraja kvalifikacija...

- Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji, ali dogodilo se ono što nitko nije očekivao. Probat ćemo odigrat dvije prave utakmice, dvije pobjede su imperativ, a nadam se da će se poklopiti i drugi rezultati i da ćemo se direktno kvalificirati na Euro. Vjerujem da možemo ponoviti onu igru s Rujevice kada smo igrali protiv Latvije - rekao je Modrić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Problemi s ozljedama...

- Vjerujem da će nam to biti motiv. Ti izostanci su veliki hendikep za nas, sve su to važni igrači. Ali nisu tu, mi koji jesmo moramo dati maksimum kako bi ih nadomjestili. Jako smo dobro trenirali ovih pet dana, dobro je što smo malo duže zajedno. Sve što smo radili ćemo prenijeti na teren.

Što mislite o utakmici Armenije i Walesa?

- Armenija s pobjedom ostaje u igri za plasman za Euro, tako da je sve otvoreno u toj utakmici. Armenija je kvalitetna momčad, prije dva mjeseca smo igrali protiv njih, ali nije bilo lako. Iako smo pobijedili, vidjela se njihova kvaliteta. Imaju igrače koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Wales je isto ozbiljan, praktički su bili 'out' iz svega, ali su se vratili u igru u prošlom ciklusu. Ali mi se trebamo poklopiti na Hrvatsku, ako se poklope drugi rezultati, super, ali mi se ne smijemo poskliznuti dok razmišljamo što se događa na drugim utakmicama.

Povratak Marka Pjace...

- Drago mi je što je Marko opet s nama. Zna se koliko je bio važan za reprezentaciju prije ozljede. Imao je nekoliko teških ozljeda, trudi se kako bi se vratio na staru razinu, ali mislim da je odabrao pravi put. Došao je u klub koji se bori za vrh hrvatskog nogometa, dobro igra u Rijeci, jako smo sretni zbog njega i vjerujemo da će nam biti od pomoći ako izbornik odluči da igra.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hoće li vam posebna motivacija biti što igrate na Dan sjećanja za žrtve Vukovara?

- Definitivno će biti motiv. Bit će lijepo ako taj dan obilježimo pobjedom. Sve ćemo napraviti da to tako i bude.

Prvi poziv za Marca Pašalića...

- Marco je ostavio dosta dobar dojam na mene. Nisam ga imao priliku puno gledati, možda jednu ili dvije utakmice, ali vidjelo se da ima nešto drukčije. Kao i Marko, odlično je radio ovaj tjedan, pokazao je da ima kvalitetu za reprezentaciju. Ako mu izbornik da priliku, pokazat će da je s pravom tu. On je igrač drukčijeg profila kakvog prije nismo imali... Lijevak na desnoj strani, to nije loše za nas.

Ozljeda Matea Kovačića...

- Vidjet ćemo kako će to izbornik sutra postaviti... Odnosno, vi ćete vidjeti, mi već znamo, haha! Mateo će nedostajati, on, Brozović i ja dosta dobro funkcioniramo zajedno, iako se to nije vidjelo u zadnjem ciklusu. Pokušat ćemo nadomjestiti Matea na najbolji mogući način - zaključio je kapetan.