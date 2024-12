Modrić lovi 28. trofej s Realom, u Hrvatskoj bez TV prijenosa

Večeras od 18 sati igra se finale Svjetskog klupskog prvenstva između Real Madrida i meksičkog Pachuce. Utakmica se igra u Dohi, a uvertiru u veliko finale činila je velika ceremonija dodjele nagrade The Best u utorak. Cijenjeni trofej osvojio je Vinicius Jr. Iako je FIFA nedavno znatno proširila Svjetsko klupsko prvenstvo i promijenila mu format, zadržala je stari format, ali pod drugim imenom. Prvaci svih šest kontinentalnih natjecanja tako se i dalje natječu za svjetsku titulu, a ovo premijerno izdanje stiglo je do završnice.

Pobjednik Lige prvaka Real osigurao je izravan plasman u finale, dok je Pachuca na putu do finala svladala Botafogo 3-0 u četvrtfinalu i Al Ahly u polufinalu nakon izvođenja jedanaesteraca. Luka Modrić večeras ima priliku osvojiti 28. trofej u dresu "kraljeva". Desetka Vatrenih s 27 osvojenih titula s madridskim klubom ljetos je postao rekorder u povijesti tog kluba, a sada bi mogao dodatno povećati prednost ispred Danija Carvajala i Nacha, koji imaju po 26 titula. Nacho je ljetos napustio klub, dok se Carvajal u listopadu ozlijedio i pretrpio rupturu križnih ligamenata.

Zanimljivo je da će se isti klubovi susresti i sljedećeg lipnja u sklopu spomenutog Svjetskog klupskog prvenstva, prema nedavnom ždrijebu tog natjecanja koje intenzivno promovira Fifin predsjednik Gianni Infantino. Ovo će biti njihov prvi međusobni susret jer do sada nisu igrali jedan protiv drugoga.

- Pachuca je iznenadila pobjedom protiv Botafoga i pokazala se kao vrlo jaka momčad. Moramo na pravi način zaključiti prošlu sezonu, koja je za naš klub bila vrlo uspješna. Naravno, Realu je iznimno važno osvojiti još jedan međunarodni trofej jer imamo navijače po cijelom svijetu - izjavio je Ancelotti uoči utakmice.

Nažalost, gledatelji u Hrvatskoj neće moći gledati utakmicu u izravnom prijenosu jer niti jedna televizija nije osigurala prijenos.