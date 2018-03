Modrić Madriđanima: Dovedite Delea Allija kao moju zamjenu

Hrvatski reprezentativac i veznjak Reala, Luka Modrić (33) svjestan je kako njegova karijera dolazi kraju. Stoga, želi da njegov aktualni klub pronađe adekvatnu zamjenu na vrijeme. Jedan od potencijalnih kandidata koji je ujedno i želja Modrića, je engleski veznjak Dele Alli (21), piše Don Balon.

Naime, desetka "Los Blancosa" predložila je upravi Real Madrida dovođenje veznjaka Tottenhama smatrajući kako je on izvrsna zamjena za njega. Interes najboljih svjetskih klubova je jako velik za Allija, no mnogi stručnjaci smatraju kako će veznjak ostati još barem dvije sezone u Spursima kako bi kompletno sazrio kao igrač.

Alli je sjajan igrač, no mnogi se pitaju je li on prava zamjena za Modrića. Naime, to su dva različita igrača, a u Realu već imaju igrača koji bi Modrića mogao sjajno nadomjestiti - Matea Kovačića...