Eh, da bar za nas igraju Ivan Rakitić i Luka Modrić. Pa gdje bi nam bio kraj, sanjarili su argentinski mediji prije tri godine nakon što ih je Hrvatska razmontirala s 3-0 u skupini na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Bez obzira na silne zvijezde poput Lea Messija, Paula Dybale, Kuna Agüera, Gonzala Higuaina, Argentinci, a i baš nitko, nije tada imao tako moćan vezni red poput 'vatrenih'.

Luka Modrić i Ivan Rakitić bili su lideri naše reprezentacije koja je prije tri godine u Rusiji senzacionalno, ali u potpunosti zasluženo doplovila do finala gdje je uz sudačke pogreške izgubila od Francuske (4-2). Tijekom 12 godina su zajedno odigrali 84 utakmice za reprezentaciju,. Odigrali brojne važne utakmice, fantastično se razumijevali na terenu i napamet znali što će koji napraviti.

Nažalost, ta njihova briljantna suradnja završila se u rujnu prošle godine kada je Ivan otišao u reprezentativnu mirovinu. U dresu Barcelone i Reala odradili su brojne velike bitke i godinama predstavljali Hrvatsku u najvećem derbiju na svijetu. S Modrićem je ostao u sjajnim odnosima, a susreli su se opet u nedjelju kada je Real Madrid s 1-0 pobijedio Sevillu 2-1 u 15. kolu La Lige. Bio je to emotivni pozdrav velikih prijatelja.

Ivan je tim povodom za AS rekao koliko mu znači Modrić, ali i vrijeme provedeno u reprezentaciji.

- Kad je Luka sretan, onda i svi ostali uživaju s njim. Nedostaje mi, ne samo kao igrač, nego i kao osoba. Zajedno smo u reprezentaciji od mladića izrasli u igrače za El Clasico. Luka mi je kao brat. Nevjerojatno ga je gledati na terenu. Nadam se da će nastaviti i dalje.

Rakitić je s 32 godine otišao u reprezentativnu mirovinu, njegov staž stao je na 106 nastupa, ali Modrić ne odustaje ni s 36 godina na leđima. Protiv Rusije je odigrao 146. utakmicu za 'vatrene', a posljednje zbogom vjerojatno ćemo vidjeti u Kataru sljedeće godine.

- Vidim da i dalje ima jako veliki entuzijazam. Vidio sam to nedavno u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji po načinu na koji je bodrio suigrače. Drago mi je da se mogu s njim i dalje boriti na terenu. On zna da ga volim i on isto osjeća prema meni - rekao je Rakitić.

Na početku sezone nije uživao veliko povjerenje trenera Julena Lopeteguija, ali kako je sezona odmicala, Raketa je podignuo formu i postao neizostavni dio prve postave. Španjolci kažu kako proživljava novu mladost.

- Nisam sada toliko dobar, a nisam ni prije bio toliko loš. Događa se nešto što se obično događa u nogometu. Postoje trenuci kada steknete samopouzdanje i stvari vam ispadnu dobro. Mislim da me ugrizlo to što prije pauze trener nije toliko računao na mene. Spoji se nekoliko detalja, osjećate se bolje i nogomet vam to vrati - zaključio je hrvatski nogometaš.

Rakitić je i dalje uspješniji u klupskim okršajima protiv Modrića. Bila je to Luki sedma pobjeda, Ivan ih ima devet, a pet je utakmica završilo remijem. Legende Seville i Reala nastavljaju bitku za titulu...