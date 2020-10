Modrić: Na ovoj razini mogu još godinama, ali ne želim biti teret

Uvjeren sam da ćemo postići sporazum, kakav god bio, ili o produženju ugovora ili o mom odlasku u drugi klub. Ovdje se osjećam kao doma, rekao je Modrić na pitanje o novom ugovoru s Realom

<p>Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Luka Modrić</strong>, kojem za godinu dana istječe ugovor s Real Madridom, rekao je u kako se nada produženju ugovora jer "još nekoliko godina može igrati na ovoj razini", no nije siguran hoće li mu klub ponuditi nastavak suradnje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić na kupanju</strong></p><p>- Naravno, volio bih nastaviti, ali to ne ovisi o meni, nego o tome što žele klub i trener - izjavio je Modrić u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE.</p><p>- Vjerujem da još uvijek svojom igrom mogu biti važan Real Madridu. Želja mi je završiti ovdje karijeru, no ne želim biti problem. Uvjeren sam da ćemo postići sporazum, kakav god bio, ili o produženju ugovora ili o mom odlasku u drugi klub. Ovdje se osjećam kao doma - dodao je.</p><p>Modrić je prošli mjesec napunio 35 godina te je najstariji igrač Real Madrida, s ugovorom do 30. lipnja 2021. godine. Upitan vjeruje li da će mu uprava ponuditi novi ugovor, odgovorio je: "Ne znam. Ne volim govoriti hipotetski".</p><p>U Real Madrid došao je u ljeto 2012. godine te je od tada osvojio 17 titula, od kojih četiri Lige prvaka. U bijelom dresu "kraljevskog kluba" upisao je 343 nastupa te zabio 22 gola.</p><p>- Ne znam hoću li (nakon igračke karijere) biti trener. Već ćemo vidjeti. Volio bih ostati u nogometu jer je on moj život. Ostalo mi je još nekoliko godina za igranje. Osjećam se jako dobro, snažno, pa vjerujem da na ovoj razini mogu nastaviti još nekoliko godina - rekao je dobitnik Zlatne lopte, nagrade za najboljeg nogometaša svijeta iz 2018. godine.</p><p>Modrić je u ponedjeljak popodne došao s reprezentacijom Hrvatske u Švicarsku gdje će u srijedu igrati prijateljsku utakmicu.</p><p>- Došli smo u Švicarsku oko 17 sati, od aerodroma smo išli na stadion gdje smo trenirali u 19 sati. Moji suigrači su trenirali, a ja sam se rekuperirao jer sam jučer igrao utakmicu (u Real Madridu), ali sutra ću normalno s njima trenirati. Imao sam želju opet vidjeti suigrače jer je prošlo gotovo godinu dana od kada nisam bio s njima. Najstariji sam u reprezentaciji, no ne zapovijedam ja, nego izbornik. Nastojim pomoći trenerima i suigračima u različitim aspektima.</p><p>Modrić je prošli mjesec propustio dvije utakmice Lige nacija u kojima je Hrvatska izgubila 4-1 od Portugala i 4-2 od Francuske jer se htio što bolje pripremiti s Real Madridom za početak sezone.</p><p>Prošle sezone se, u rujnu i listopadu, dva puta vraćao ozlijeđen s reprezentativnog okupljanja u Real Madrid što se nije bilo svidjelo aktualnom prvaku Španjolske. Modrić je u nedjelju odigrao 89 minuta u pobjedi 2-0 nad Levanteom.</p><p>- Najvažnije je da smo pobijedili, iz četiri utakmice imamo 10 bodova premda još uvijek ne pokazujemo svoj najbolji nogomet, onaj kakav želimo igrati. Ali najbitnije je dobro početi sezonu pa smo zadovoljni dosad napravljenim - istaknuo je.</p><p>Pohvalio je trenere s kojima je radio u Madridu - Josea Mourinha, Carla Ancelottija, Rafaela Beniteza - a najviše sadašnjeg Zinedinea Zidanea.</p><p>- Uvijek ga se preispituje, često te kritike nemaju smisla, a ono što je napravio je spektakularno. Jako nam se dobro uklapa način kakav je on (kao osoba). On je idealan trener za Real Madrid te može biti ovdje još puno godina - rekao je Modrić. </p><p>Upitan o luksuzu elitnih nogometaša, ponašanju i njihovoj imovini poput jahti Modrić je odgovorio da nisu svi isti te da ga smeta kada se tako govori.</p><p>- Nogometaš također mora uživati jer tijekom karijere pati. Drugi izlaze van ili idu na more, a ti ne možeš jer moraš trenirati i čuvati se. Nije lako doći na ovu razinu profesionalnog nogometaša premda ljudi misle da ti to padne s neba. A upravo je suprotno. Što god da ja kažem ljudi će nama nogometašima lijepiti etikete - zaključio je Modrić. (dk)</p>