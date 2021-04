Bila je to samo jedna obična ševa za zagrijavanje, ali Luku Modrića izbacila je iz kadra Real Madrida za gostovanje kod Cadiza u srijedu u 31. kolu Primere.

Hrvatski kapetan u jednom se trenutku samo uhvatio za leđa i istog se trenutka maknuo sa strane, na što je odmah reagirao Marcelo koji je bio odmah do njega dozivajući pomoć.

Kako i ne bi jer Luka je i s 35 godina motor Madriđana kojemu Zidane nikako ne može naći mjesta i prostora za odmor. Samo za Real Modrić je ove sezone skupio 41 utakmicu, a najvažnije tek dolaze.

Uz Modrića Francuz na raspolaganju neće imati ni Ramosa, Vasqueza, Kroosa, Valverdea i Hazarda, dok se vraćaju Varane, Carvajal, Nacho i Casemiro.

Inače, Francuz se oglasio i po pitanju Superlige čiji je predsjednik prvi čovjek Reala Florentino Perez, no nije ulazio preduboko, očekivano...

- Svatko ima mišljenje o tome, ali ja nisam ovdje da bih govorio o tome niti je to moj posao. Možete reći kako ja samo sjedim naslonjen na ogradi i to je u redu, ali ja sam trener i to je to.