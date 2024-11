Modrić najavio Portugal: Pratim utakmice Hajduka, žao mi je što Ronaldo neće igrati na Poljudu

Hrvatski kapetan Luka Modrić primio je nagradu za najsrčanijeg igrača reprezentacije u 2024. godini, a potom se na press konferenciji okrenuo idućem suparniku u Ligi nacija i ogledu s Portugalom.

Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči utakmice s Portugalom

- Puno mi znači kad dolazi od navijača, to je drugačije kad dolazi od njih. Još jednom im se od srca zahvaljujem.

Razgovarao sam s bivšim izbornikom Barićem i pričali smo o Luki. Rekao mi je da je začuđujuće da je najbolji igrač jedne momčadi baš uvijek i najborbeniji. Obično to budu svježi igrači, debitantni ili oni koji se bore za status. Kako se vi osjećate da ste kao najstariji i najbolji uvijek najborbeniji?

- Uvijek kažem da je igrati za reprezentaciju velika čast i nešto posebno. Svaka utakmica u koju ulazim nešto je uzvišeno za mene i uvijek dajem sto posto. Nekad je bolje nekad lošije, ali moraš dati svoj maksimum. Uvijek mi je to bila vodilja kod nastupa za reprezentaciju. Ne možeš ne ostaviti sve na terenu. Nema veće časti nego nositi hrvatski dres! - kaže Modrić.

Je li vas pomalo smeta da te netko od mlađih ne nadvisi u borbenosti?

- Ne smeta, uvijek pokušavam voditi primjerom. Želim da se mladi igrači imaju na koga ugledati. Svaki igrač daje sve od sebe i ne može se reći da netko daje više od nekog drugog. Ako ja dajem maksimum u ovim godinama, to ne može izostati ni kod drugih, mlađih igrača.

Imate li mjesta za sve te nagrade? Znamo da imaš veliku kuću, ali... Jeste uspjeli skupiti svježinu za Portugal?

- Ha ha ima mjesta za sve. Utakmica sa Škotskom bila je naporna jer smo cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje. Pronaći ćemo energiju za Portugal, igramo pred punim stadionom i to će nam biti dodatan motiv za sutra. U Ligi nacija igramo jako dobro, neki rezultati su nam malo otišli u kontra smjeru. Od Škotske nismo zaslužili izgubiti ali eto, tako je to u nogometu. Nema mjesta za traženje alibija i za neke druge stvari, moramo se fokusirati na teren i odigrati najbolje moguće. Bit će teška utakmica, bez obzira na to što neki od najvećih zvijezda neće igrati. Može biti samo teže, jer Portugal ima odlične igrače na klupi.

Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči utakmice s Portugalom

Što će po vama biti ključno protiv Portugala? Gdje vidite našu šansu?

- Svaka utakmica nosi svoje, ali moramo ući u utakmicu kako treba, s puno energije. Moramo igrati našu igru kao što smo igrali cijeli ciklus u LN. Prvu utakmicu s Portugalom smo dobro odigrali bez obzira na rezultat. Sutra moramo ponoviti to izdanje.

Sutra je Dan sjećanja Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Kako to doživljavate?

- Da, to je veliki dan za sve i bit će dodatna motivacija za nas igrače. Znamo što to znači našim ljudima i bit će vrlo emotivno igrati.

Što mislite o ovoj portugalskoj momčadi koja će igrati bez Ronalda, Bernarda, Pedra Neta...

- Kao što sam ranije rekao, neće biti lakše. Imamo veliki respekt prema Portugalu, bez obzira na to s kakvom ekipom dolazi. Imaju veliku širinu, tako da tko god upadne svakako je vrhunski igrač i igra u velikom klubu. Imaju igrače koji se žele dokazati izborniku i to može biti jedan problem za nas. Ipak, moramo gledati sebe i pokušati odigrati najbolje što možemo. Ne želimo misliti o utakmici Poljske i Škotske.

U Dalićevom mandatu (a i ranije) uvijek igramo te neke posljednje ključne utakmice (Ukrajina, Rusija, Island...)? Koliko je Hrvatska ojačala od tih utakmica i zašto ih konstantno igramo ha ha?

- Sve te utakmice povijesne i odlučujuće su nas izgradile i pomogle nam da se reprezentacija poboljša. U takvim utakmicama se vidi od čega smo napravljeni i mi smo takve utakmice uvijek dobro odigrali. To nas je izgradilo kao momčad, a zbog toga smo i prepoznatljivi u svijetu. Uvijek smo pravi u pravim trenutcima. Naravno da bi htjeli prije sve riješiti, ali takva nam je sudbina.

Rakitić se vratio, igrao je i Perišić u Hajduku, je li vrijeme i za vas da se vratite?

- Drago mi je zbog Ivana što se vratio, da je tu i da mu dobro ide. Često smo u kontaktu, pratim ga kako igra. Vidjet ćemo za mene, to nije tema u ovom trenutku.

Pratite li utakmice Hajduka?

- Da, pratim utakmice Hajduka, Dinama i svih. Kad god mogu iz gušta pogledam.

Prije četiri godine je ovdje bilo 2-3, dvije su bitne razlike: Bio je prazan Poljud zbog korone, sad će biti gledatelja. Koliko vas to veseli? Također, Ronaldo je tada igrao, a sada neće.

- Uvijek se ugodno osjećamo ovdje na Poljudu, atmosfera je odlična i to nam daje dodatan podstreh na terenu. Veselimo se utakmici i punom stadionu.

- Što se tiče Cristiana, žao mi je što nije ovdje jer je uvijek gušt igrati protiv njega, ali takva je odluka. Vjerujem da ćemo se opet sresti na terenu u budućnosti - zaključio je Modrić uz veliki pljesak prisutnih.