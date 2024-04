Modrić nakon veličanstvene večeri: Nismo prestali vjerovati. Sada smo korak bliže naslovu

Luka Modrić je umjetnik, lopta njegov kist, a Santiago Bernabeuu pozornica. Sinoć je opet iscrtao novo remek djelo. Nogometno predavanje mlađim kolegama u 39. godini života i još jedna genijalna predstava koja ga šalje među besmrtne.

Hrvatski genijalac je kao kapetan predvodio Real Madrid do velike pobjede protiv Barcelone (3-2) kojom su praktički osigurali naslov prvaka šest kola prije kraja. Luka je tek peti put ove sezone odigrao svih 90 minuta i to nakon što je protiv Manchester Cityja ušao krajem drugog poluvremena. Bio je svjež i spreman zadati Barci konačni udarac. Carlo Ancelotti samo mu je prepustio pozornicu.

- Da, nevjerojatno. Ovo je bila pobjeda koja nas je približila očekivanom cilju, dovela nas je korak bliže novoj tituli. Sjajna večer, sjajna timska igra, ni u jednom trenu nismo prestali vjerovati. Dvaput smo bili u zaostatku, ali smo ustrajali, igrali smo dobro, pritiskali. Bila je ovo sjajna noć, kao i mnoge druge na Bernabéuu - rekao je Modrić nakon veličanstvene pobjede i večeri koju će zauvijek pamtiti.

A je li mu to bila i zadnja utakmica protiv Barcelone? Da se pita njega i Ancelottija, vjerojatno ne. Odigrao je svih 90 minuta, trener ga nije izvadio ranije da pokupi komplimente i ovacije krcatog Bernabeua, što je očita poruka vodstvu kluba. Modrić mora i sljedeće sezone igrati u Realu.

Madriđani su opet pokazali nevjerojatan karakter i po tko zna koji put ove sezone, uspjeli slaviti nakon što su gubili.

- Osim kvalitete, koju morate imati, to je stvar nevjerojatne vjere i karaktera, jer to nije slučajnost. Kad mnogo puta prođete situacije koje smo mi prošli, sve ukazuje na to da ova momčad ima nešto što nas gura naprijed, a pogotovo s ovakvim navijačima sve je lakše. To je nevjerojatno. Bili smo svi jako sretni i zahvalni publici. Stvorili su spektakularnu atmosferu. Tu smo gdje želimo biti, imamo 11 bodova prednosti i malo nam je ostalo da osvojimo Ligu.

Real je u završnicu sezone ušao s praktički osiguranim prvenstvom, a uz to ga čeka i polufinale Lige prvaka protiv Bayern Münchena. U četvrtfinalu su u iscrpljujućoj utakmici izbacili Manchester City nakon penala i to je ostavilo traga na igračima.

- Stigli smo nakon jedne teške utakmice, 120 minuta koje su nas fizički i psihički iscrpile. Ali još jednom smo pokazali da je ova momčad fizički i emocionalno dobro, a onda još i s ovakvom publikom... S njima je sve lakše - zaključio je Luka.