Modrić: Rakitić? Ja sam uvijek s guštom igrao za Hrvatsku...

Stigli su, spremni su. U jakom sastavu, najjačem mogućem s izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem, hrvatska nogometna delegacija, koja je tijekom četvrtka sletjela na poprište kvalifikacijskog ogleda sa Slovačkom (20:45, Nova TV), najavila je sutrašnji izazov u Trnavi. Trening je uslijedio iza presice, na kojemu će izbornik vjerojatno odagnati i posljednje dvojbe za Slovake.

Protokol je malo kasnio, ali misli nisu pobjegle. Prvi je zbog treninga na redu bio Modrić. Forma?

- Osjećam se dobro, istina je da sam prošao cijele pripreme, dobro se odmorio i to me napunilo energijom i velikom željom da odigram veliku sezonu. Istina je da u prvenstvu nismo startali najbolje, ali to je tek početak. Vjerujem da ćemo se dizati kao ekipa i ja kao pojedinac, zdravlje je u redu i to je najbitnije.

Lovrenovo razmišljanje

Slovačka i Hrvatska igrale su posljednji put 2010. godine prijateljsku utakmicu u Bratislavi. Završilo je 1-1 (Stoch - Jelavić), sjeća li je se Luka?

- Imam neka mala sjećanja, znam nije bila nešto gledljiva, ali i tada su Slovaci pokazali se kao dobra ekipa, mlada, u naletu. Takvi su i danas, ali nije mi ostalo nešto previše memorije iz te utakmice.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slovaci danas?

- Već sam rekao da je to dobra ekipa, imaju Hamšika koji igra u Kini, dosta drugih igrala poput Lobotke s kojim se susrećem u španjolskom prvenstvu. Obrambeno su, također, vrlo kompaktni. Čvrsti su, a opet vole igrati nogomet, nadigravati se.

Potom je stiglo pitanje oko atmosfere, novinarka je istaknula Lovrenovu izjavu da je spomenuo da atmosfera nije kao ranije.

- Možda je to njegovo razmišljanje, svatko ima svoje gledanje na stvari. Što se mene tiče, atmosfera je jako dobra, pokazalo se to protiv Walesa kada smo bili borbeni, kad smo iskazali htijenje i zajedništvo, sve što trebamo kada igramo za Hrvatsku. To je put koji trebamo slijediti i takvi trebamo biti sutra. U tom slučaju možemo očekivati pozitivne stvari jer ako malo popustimo i ne budemo na 100 posto, onda nam se može dogoditi poraz ako protiv Mađarske. Svi želimo odigrati veliku utakmicu pobjeda bi bila fenomenalna.

Jeste li razgovarali s Ivanom Rakitićem i kako gledate na njegovu odluku da opet ne dođe na reprezentativno okupljanje?

- Nisam pričao s njim, moram biti iskren i u ovom trenutku pred ovu utakmicu ne bih htio ulaziti u veće komentate te davati izjavu na tu temu.

Jeste li ikad vi pomisliti uzeti odmor od reprezentacije?

- Kao što znate, ja sam imao teških i svakakvih trenutaka u reprezentaciji, ali uvijek sam s velikim guštom dolazio, nikad nisam razmišljao da ne budem tu, dok mogu pomoći i dok se osjećam dobro, a izbornik i stožer misle da im trebam, nemam razloga da ne igram. Nije floskula, najljepše i najbolje se osjećam kad igram za Hrvatsku.

Ofenzivan sastav

Kapetan je morao otići, riječ je preuzeo izbornik koji se morao vratiti u prošlost i gostovanje u Mađarskoj.

- Ta nam utakmica može biti velika škola. Nismo bili dovoljno motivirani i agresivni. To ne smijemo ponoviti sutra. Moramo odgovoriti na sve i biti odgovorni, dati maksimum jer svi sada protiv viceprvaka svijeta igraju maksimalno. Ova smo dva dana iskoristili uglavnom za analizu protivnika koji je kvalitetan u veznom redu. Tu je i opasni Mak koji stalno ulazi unutra. No, ponavljam, puno će ovisiti o nama, našoj kvaliteti i nema razloga da budemo loši sutra. Smeta me što nije bilo dovoljno vremena.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A odvlačenje pažnje s onog najbitnijeg?

- Rekao sam da neću o tome razmišljati. Mi smo to u Zagrebu riješili i neću se vraćati na to. Ako se vraćam na to koga nema, onda mogu brojati dva dana. Bilo bi glupo da se bavim s tim, trebamo dati podršku onima koji su tu. Mi smo tu koji jesmo i idemo napraviti dobar rezultat sutra, kao što smo protiv Walesa. Ako ćemo se vraćati na to koga nema, na krivom smo putu.

Lovren?

- On nije tako mislio i vi ste to vjerojatno krivo shvatili i prenijeli. Imali smo dva super treninga, igrači su motivirani i raspoloženi.

Sastav?

- Bit će ofenzivan, nećemo se braniti, nastojat ćemo dati gol. Pripremili smo sve, na treningu će igrati stari protiv mladih da se još malo zabave, opuste i zaborave na utakmicu.