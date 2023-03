Modrić: Ne osjećam se staro. Želim dugo igrati na ovoj razini. Ugovor? Klub zna moju želju...

Iscrpilo ga je Svjetsko prvenstvo u Katru i to se vidjelo na njemu. U nastavku sezone nije bio na svojoj razini, a španjolski mediji su ga kritizirali. Dovodili su u pitanje njegov status, pitali se ima li smisla produljiti ugovor igraču od 37 godina. No, koliko god kritika pretrpio, on će šutjeti i raditi pa odgovoriti na svoj način. Uostalom, kao i tijekom cijele karijere. Magijom na terenu.

Kritike su se opet pretvorile u beskonačne pohvale i čuđenje što Real Madrid čeka. Fenomenalnom Luki Modriću na ljeto istječe ugovor, već neko vrijeme priča se o novom, ali konkretnih pregovora još nema. Lukina želja je svima znana, a i Carlo Ancelotti je nekoliko puta naglasio da se klub nema što premišljati. Na potezu je Florentino Perez. Također, ugovor istječe i Toniju Kroosu, njegovom vjernom partneru iz veznog reda.

- Klub zna moju želju, naglasio sam je puno puta. U ovom trenutku ne razmišljam o budućnosti. Želim davati sve od sebe, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi. Toni Kroos? Ne znam što će napraviti, a i da znam, ne bih vam rekao - rekao je hrvatski maestro u razgovoru za DAZN na pitanje o novom ugovoru.

Foto: JUAN MEDINA

S Realom je osvojio 22 trofeja, ali apetiti su porasli. Kraljevski klub plasirao se u četvrtfinale Lige prvaka, natjecanje u kojem pobjednički mentalitet ovog kluba uvijek dođe do izražaja, čeka ih uzvrat u polufinalu Kupa protiv Barcelone nakon što su u prvoj utakmici izgubili 1-0, a nešto teža situacija je u La Ligi gdje zaostaju minus osam za Barcelonom.

I upravo zbog toga je večerašnji El Clasico na Camp Nouu (21 sat) biti ili ne biti za Real. Poraz znači vjerojatni oproštaj od titule, a pobjeda dramatičnu bitku za naslov.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

- El Clasico nam je zadnja šansa da se borimo za La Ligu. Da, složio bih se. Mi smo toga svjesni. Ovo nam je zadnji vlak u borbi za titulu.

'Ne osjećam se staro'

Priče o godinama ga više ne zamaraju. Mnogima nije jasno kako netko može igrati na takvoj razini s 37, ali u konačnici, godine nisu ni bitne. Magija je vječna, što Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu.

- Ne osjećam se staro. Jako sam sretan što u ovim godinama još uvijek igram na ovako visokoj razini te se nadam da će se to nastaviti jer se osjećam vrlo, vrlo dobro - rekao je Modrić.

Samo dan nakon El Clasica, Luka će se zaputiti na reprezentativno okupljanje u Splitu. Hrvatska će se prvi put okupiti nakon SP-a u Katru, čekaju nas kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Walesa i Turske. Vatrene je i dalje teško zamisliti bez našeg kapetana, najavio je da će igrati na završnici Lige nacija pa razmisliti o budućnosti, ali svi vjeruju da će ostati do sljedeće godine i Eura u Njemaćkoj.

