Modrić: Nije me iznenadilo to što Ronaldo nije bio na dodjeli

Luka Modrić nije još igrao u prvoj postavi Reala ove sezone, ali nema razloga za brigu. Priključio se kasnije treninzima i Lopetegui će ga postepeno sve više uvoditi u igru.

Luka je protiv Atletica, Getafea i Girone u igru ulazio s klupe.

- Nije me iznenadilo jer sam se priključio treninzima kasnije od ostalih. Razgovaram s trenerom te me on želi postepeno uključivati. Ja bih volio odmah igrati, no on mi je rekao da moram biti miran. Moram trenirati kako bih se vratio u formu. Miran sam te u tome nema ničeg čudnog - rekao je Modrić.

Prošlu nedjelju se u Gironi počeo zagrijavati na poluvremenu pri rezultatu 1-1 a ušao je 15 minuta prije kraja.

- Ma mogu ja odigrati i 100 utakmica ako je potrebno - istaknuo je smijući se.

- Ne volim se puno odmarati, sviđa mi se igrati, no moram biti spreman te vidjeti koje utakmice igrati a koje ne. Moram biti na raspolaganju treneru onako kako on smatra ispravnim premda bih ja volio igrati sve utakmice. Ne volim sjediti na klupi, no i to je dio nogometa - izjavio je Modrić.

Real Madrid u subotu u trećem prvenstvenom kolu igra na svom Santiago Bernabéu protiv susjeda iz predgrađa Leganésa. Europski prvak nakon dva kola ima šest bodova.

Ondje bi ga publika trebala dočekati pljeskom i ovacijama nakon što se vratio iz Monaca s nagradom za najboljeg igrača Europe u izboru europske krovne organizacije UEFA-e.

- Presretan sam i jako zadovoljan što sam dobio tu prestižnu nagradu. Zahvalan sam svima koji su glasovali za mene, klubu i suigračima jer je to također i njihova nagrada. Ovo mi je najbolja godina, kako kolektivno tako i individualno. Trebam nastaviti raditi ovako - rekla je 'desetka' 'kraljevskog kluba'.

U 2018. Modrić je s Realom osvojio Ligu prvaka treći put zaredom, izabran je u najbolju momčad tog natjecanja, a s Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu te je proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva.

Nakon godišnjeg odmora posljednji se vratio na treninge Reala. Dok su njegovi suigrači bili na pripremama u SAD-u krenule su glasine o njegovom mogućem prelasku u Inter. Klub iz Milana nije poslao ponudu Real Madridu, no čekao je da Modrić razgovora s klupskim predsjednikom Florentinom Pérezom.

- Ne, nisam bio blizu odlasku iz Reala. U najboljem sam klubu na svijetu gdje i želim biti. Jako sam sretan što sam ovdje. To je sve. Želim nastaviti trenirati i raditi stvari kao što sam ih radio posljednjih šest godina - napomenuo je hrvatski kapetan.

Modrić je u klubu od 2012. godine a 2016. je potpisao ugovor koji ga veže do ljeta 2020. godine.

U četvrtak je uspio prekinuti dugogodišnju dominaciju Cristiana Ronalda i Lionela Messija, dvojca koji je od 2014. odnosio nagrade za najboljeg nogometaša u Europi.

- To mi puno znači. Oni su zadnjih godina osvajali tu nagradu, a biti bolji od Cristiana, Salaha i Messija me čini jako zadovoljnim - rekao je Modrić.

Ronaldo u četvrtak nije došao u Monaco na dodjelu nagrada i gala večeru premda ga je ondje čekalo priznanje za najboljeg napadača u Europi i nagrada za najljepši postignuti gol.

- Nije me iznenadilo što nije došao - rekao je Modrić koji je tijekom glasovanja osvojio 313 bodova, 90 više od Ronalda.

- Žao mi je što ga nije bilo, no siguran sam da ima razlog zašto nije mogao biti prisutan. Volio bih ga vidjeti no kako nije bio ondje nadam se da ću ga uskoro vidjeti negdje drugdje - dodao je.

Ronalda za sedam dana neće biti niti u južnom portugalskom gradu Faru gdje će prijateljsku utakmicu odigrati Portugal i Hrvatska. Modrić bi ondje trebao predvoditi reprezentaciju koju 11. rujna čeka okršaj sa Španjolskom u Elcheu u novom natjecanju Liga nacija. Nakon toga možda dobije i nagradu FIFA-e za najboljeg nogometaša na svijetu.

- Ne znam, vidjet ćemo što će biti. Najvažnije je da počnem dobro sezonu a dođu li nove nagrade bit će odlično - zaključio je Modrić.