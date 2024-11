Modrić oborio rekord u porazu Reala: Navijači traže ostavku Ancelottija i povratak Zidanea?

Real Madrid u ozbiljnoj je krizi, "kraljevski klub" je u zadnja tri tjedna prekinuo niz nepobjedivosti u La Ligi, Ligi prvaka i na Santiago Bernabéu. Zaredalo se nekoliko udaraca na klub u zadnje vrijeme, pa je tako prvo Barcelona s 4-0 slavila u prvenstvu, a dan kasnije je u kontroverznoj dodjeli Zlatne lopte Vinícius Júnior ostao bez nagrade, uz bojkot Realove delegacije. Uslijedile su velike poplave u Valenciji i odgoda utakmice koja se trebala igrati prošlu subotu, pa je prva utakmica Reala nakon Clasica bila domaća s Milanom koji je pobijedio 3-1.

Vinícius i suigrači donirali su novac za pomoć žrtvama u Valenciji, a upravo je Brazilac poveo akciju. Ipak, na terenu stvari ne izgledaju dobro za Madriđane u ovom trenutku. Carlo Ancelotti svjestan je teške pozicije u kojoj se europski prvak nalazi.

- Imamo problem u obrani. Ne možemo igrati obranu ovako kako sada igramo. Za ovo su krivi svi. Igrači, svi mi. Zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Ne igramo dobro. Ako ovako nastavimo, bit će ovo teška sezona za nas. Moramo popraviti stvari, a ja moram pronaći rješenja i promijeniti nešto - rekao je Talijan i dodao:

- Jako patimo u ovom razdoblju. Igrači su tužni, ovo će biti duga noć. Svi se moraju poboljšati.

Španjolski mediji već su spomenuli moguću smjenu Ancelottija, pa tako Sport navodi konkretna imena:

"Bellingham je izgubljen u selidbi po pozicijama, Mbappe nije devetka, Vinicius nastavlja privatne bitke i mogao je biti isključen jer je suca nazvao "ludim", obrana je poput sita, Tchouameni ni približno nije dokazao da je za Realovu razinu, veznom redu u potpunosti nedostaje kreativnosti... Ancelotti ima toliko problema da ih je problem i sve nabrojati", pišu i ističu dva imena koja navijači Reala zazivaju na klupi.

"Navijači već traže povratak Zidanea ili čak Solarija sve dok sljedećeg ljeta ne stigne Xabi Alonso kao pravi trener ekipe. Nova konstelacija Realovih zvijezda zasad se pokazuje kao potpuni promašaj i želi li se spasiti sezona, promjena u vodstvu je hitno potrebna.

Real je ove sezone već pretrpio više poraza (3) nego kroz cijelu prošlu sezonu (2), a Ancelottiju se zamjera i tretman mladih Arde Gülera (19) i Endricka (18). Turčin je odigrao 292 minute u sezoni i započeo samo tri dvoboja u svim natjecanjima. Endrick je dobio samo 107 minuta i uspio zabiti dva gola, uz jednu asistenciju. Ancelotti jednostavno ne vjeruje mladom dvojcu...

Luka Modrić oborio je rekord kluba po broju nastupa u Ligi prvaka od prve minute. Ovo je našem nogometašu bio 99. start za Real u elitnom klupskom natjecanju, dok je Kroos ostao na 98. Ipak, Marca nije oduševljena nastupom kapetana "vatrenih". Dala mu je ocjenu 5/10, dok je As bio još kritičniji i dao mu četvorku, uz opis:

"Vrlo diskretna Modrićeva večer. U momčadi koja ne može kontrolirati loptu on mora preuzeti odgovornost. Ancelotti mu je dao prednost ispred Camavinge točno zbog toga, ali to nije dobio. Rasulo u momčadi nije pomoglo Modriću, ali ovo nije bila ni njegova noć".

Real je oborio i neke negativne rekorde protiv Milana. Po prvi put od 2020. izgubio je dvije domaće utakmice zaredom u kojima je primio čak sedam golova. Također, nakon 15 godina je u dva domaća poraza u nizu primio tri i više golova. Posljednji put dogodilo se to 2009. La Liga je već jako teško osvojiva, s obzirom na to da Barcelona bježi devet bodova, uz utakmicu više. U Ligi prvaka Realu opasno visi plasman u nokaut fazu, bez obzira na to što momčadi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje. Iduće dvije utakmice su Liverpool i Atalanta u gostima i to će biti jako važni dvoboji za Madriđane.

Malo je tko mogao očekivati da će europski i španjolski prvak zapasti u toliko krizu ove sezone, naročito nakon dolaska Kyliana Mbappéa. Međutim, nogomet je nepredvidiv i stvari se brzo mijenjaju...