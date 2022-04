Modrić odbio ponudu iz Katara, ali Juventusovu još uvijek nije

Luka Modrić će završiti karijeru ovdje u Real Madridu. Ne znam kada će se to dogoditi, ali to žele i klub i Luka. Neće biti problema s obnovom ugovora, rekao je Carlo Ancelotti i potvrdio da je novi ugovor hrvatskog kapetana u Madridu samo pitanje trenutka i stvar formalnosti.

Ako je nešto sigurno, kako se kaže jedan kroz jedan, to je da bi Modrić karijeru htio završiti u dresu 'kraljeva'. Privilegiju kakvu nisu dobile niti legende Madriđana poput Raula Gonzaleza, Ikera Casillasa ili Sergija Ramosa, no sve je izvjesnije da će se upravo to i dogoditi.

Ono što je problematično iz perspektive vodstva Reala je činjenica da će Modrić u rujnu napuniti 37 godina, a kvalitetne zamjene u ulozi 'fantaziste' nema. Nekoga tko će voditi igru, sudjelovati u ofenzivnim kreacijama, ali i držati sredinu sigurnom. Real bi morao pronaći mladog playmakera koji bi preuzeo Modrićevo mjesto jednom kada Luka odluči da je bilo dosta i tek tada bi proces smjene generacija imao smisla.

S druge strane, upravo zbog činjenice da je Real već morao obnoviti ugovor Hrvatu, a to se nije dogodilo, svoju priliku vidi Juventus. 'Stara dama' ima opakih problema u sredini terena i trenutno je to područje u kojem najviše zapinje u njezinoj igri. Izvanserijski igrač kao što je Modrić sjeo bi kao naručen pogotovo što je naširoko poznato da se igrači u poznim godinama mogu kvalitetno adaptirati na talijanski nogomet zbog drugačijeg, taktičnijeg stila sporijeg ritma. A i pošto mu ugovor istječe za dva mjeseca stigao bi besplatno.

Šanse da će Modrić otići u Juve gotovo su nikakve, no španjolski As tvrdi da pregovori s Realom oko produženja još nisu započeli kao i da je Modrić već odbio jednu bogatu ponudu iz Katara.

No, ona Juventusova, donose Španjolci, još uvijek stoji pošto se čeka korak Reala. Drugim riječima, Španjolci donose da se Modriću ne ide u Katar, ali da je Juventus alternativna opcija, osigurač u slučaju da se obnova ugovora s Realom zakomplicira.

Stvar bi morala biti jasna, Real je vodeći u La Ligi s tim da je prošao i u polufinale Lige prvaka gdje će snage odmjeriti s Manchester Cityjem Pepa Guardiole. A u planovima kraljevskog kluba ipak su prioritet uspjesi u tekućoj sezoni, a tek onda obnove ugovornih odnosa.

I Luka i Real igrat će na poštenje i dobre odnose pa problema oko produljenja ugovora ne bi trebalo biti. No, povijest govori da s Florentinom Perezom nikad nisi na čisto. Sve dok situacija ne bude 'crno na bijelo'. Na tu kartu igraju čelnici Juventusa.

