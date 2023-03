Modrić oduševio mladu zvijezdu Liverpoola koju želi i Srbija: Nadam se da ću biti poput Luke

Luka Modrić (37) briljirao je u Realovoj 5-2 gostujućoj pobjedi nad Liverpoolom u prvom ogledu osmine finala Lige prvaka. Izdominirao je Liverpoolove veznjake, uključujući i Španjolca Stefana Bajčetića (18).

- Kad igraš protiv jednog od najboljih veznjaka u desetljeću, naravno da učiš od njega. Važno je imati to iskustvo iz velikih utakmica. Modrić je poseban. Jako je miran na lopti, ne osjeća pritisak. Ako ga napadneš, on je svjestan svega oko sebe. To me jako impresioniralo. Nadam se da bih jednog dana mogao biti poput njega, ali ne znam... - kazao je talentirani Bajčetić.

Bajčetić je nakon Svjetskog prvenstva neočekivano dobio veliko povjerenje Jürgena Kloppa te ga je odlično iskoristio. Sve češće igra u prvih 11.

Njegov otac Srđan bivši je nogometaš, majka mu je Španjolka, a Stefan je rođen i odrastao u španjolskom Vigu. Srđan Bajčetić je od 1994. do 1997. godine igrao za Celtu Vigo, a Stefan je rođen upravo u Vigu.

Stefan je karijeru počeo u Celti, a u engleskog velikana preselio je u siječnju 2021. Nastupao je za španjolsku U-18 reprezentaciju. Za Bajčetića je zainteresiran i srpski nogometni savez.

"Vodstvo španjolskog saveza i treneri poduzimaju potrebne poteze kako bi se Bajčetić definitivno odlučio za španjolsku reprezentaciju. Srpski nogometni savez radi maksimalan pritisak na oca, bivšeg igrača Celte, te samog igrača kako bi on u ožujku došao na okupljanje reprezentacije Srbije", pisala je nedavno Marca.

