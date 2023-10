Modrić oduševio sve: Bio je razočaran nakon poraza, ali je ispunio želju mladom Turčinu

Bio je tužan i razočaran nakon utakmice. Nije uspio odvesti Hrvatsku do pobjede protiv Turske na krcatoj Opus Areni pred 13 tisuća gledatelja. Podbacili su 'vatreni', ali i on.

Nije to bila partija za pamćenje hrvatskog kapetana Luke Modrića, ali moramo biti svjesni da je velika stvar što uopće s 38 godina i dalje nastupa za reprezentaciju. I ne sumnjamo, iskupit će se on i 'vatreni' već u nedjelju protiv Walesa.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Luka je bio bio tužan nakon poraza od Turaka, nije mu bilo ni do čega, ali kada obeća nešto, on to i ispuni. Zbog toga je oduševio tamošnju javnost. Naime, hrvatski nogometaš je ispunio želju 18-godišnjem turskom reprezentativcu Kenanu Yildizu koji je došao u hrvatsku svlačionicu. Razmijenili su dresove, fotografirali se i kratko popričali. Nekoliko minuta koje život znače talentiranom veznjaku pred kojim je velika karijera.

Yildiz je nedavno napunio 18 godina, a debijem protiv Hrvatske postao je najmlađi igrač u povijesti turske reprezentacije. Rođen je u Njemačkoj gdje je stasao u Bayernu, a od prošle godine je u Juventusu.