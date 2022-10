Modrić otkrio kako su u Rusiji puštali i kritizirao suigrača: Ne napreduješ i unosiš nesigurnost

Moraš biti izbornikova desna ruka. Uvijek sam osjećao da sam ja vođa. A i dan danas razmišljam o tom finalu u Moskvi, ostaje žal i to me zasad drži.

Govori to Luka Modrić (37) u dokumentarnom serijalu "Kapetani", koji su Netflix i Fifa za svoj kanal Fifa+ radili prethodnih godinu i pol dana. Serijal od osam nastavaka prati priču šestorice kapetana reprezentacija (uz Modrića to su Brazilac Thiago Silva, Gabonac Pierre-Emerick Aubameyang, Jamajčanin Andre Blake, Libanonac Haasan Maatouk i Brian Kaltack iz Vanuatua) kroz njihov život i kvalifikacije za SP u Kataru.

- Ništa mi u životu nije došlo lagano - naglasio je Luka prije teme odrastanja u ratu i djedova ubojstva:

- Ne volim pričati o tome, ali to mi je najviše ostalo u sjećanju i obilježilo mi je život. Bio sam jako malen, sjećam se nekih stvari - priča dok se isprepliću snimke Modrića dok kao dječak čuva ovce na obroncima Velebita i kako u dvorištu svog sadašnjeg doma u Madridu tehnicira sa svojom djecom.

Foto: screenshot

- Dovoljno da mi djetinjstvo ostane u najboljem mogućem sjećanju. A djed je bio moj zaštitnik, branio me kad bih radio neke nepodopštine prema mami i tati, i vodio me svugdje. Imao je puno životinja pa si non stop s njima, a kad ih je on vodio u ispašu, išao sam s njim. Imao sam bezbrižno djetinjstvo u kuća dide i bake na Velebitu, uz koju me vežu lijepe uspomene. I ime sam dobio po didu. Žao mi je što nije doživio barem dio svega što sam postigao, ali siguran sam da me odozgo gleda i da je ponosan.

Uzbune, bombe, granate... Nije bilo lako živjeti

Kad je krenula srpska agresija, četnici su mu mučki ubili djeda Luku na kućnom pragu.

Foto: FIFA+/Screenshot

- Nije bilo lako živjeti tada, uzbune, bombe, rakete padaju i morali smo u hotel kao izbjeglice - govorio je dok su se listale njegove fotografije s djedom i obitelji - ali kad pogledam slike iz djetinjstva, uvijek sam s loptom. To je bio moj izlaz od svega što se događalo oko nas. I na betonu ispred hotela sve je krenulo.

Nogomet je zavolio odmah.

Foto: FIFA+/Screenshot

Dok god me trebaju i dok ja mogu pomoći

- Bio sam među manjima, udaraju te, guraju, ali nema kukanja i plakanja, ideš dalje i boriš se za sebe.

Više se puta kroz serijal ponavlja njegova rečenica:

Foto: FIFA+/Screenshot

- Svjestan sam da sam u nekim godinama i vjerojatno je Katar moje zadnje veliko natjecanje.

No, snimalo se još tijekom kvalifikacija. Primjerice, tijekom prve utakmice s Rusijom, koja je u Moskvi završila 0-0, a Luka ju je propustio zbog ozljede. I gledao kod kuće u Madridu, s djecom Ivanom, Emom i Sofijom. Vidjeli smo pritom da međusobno razgovaraju na hrvatskom i engleskom.

- Izbij je! Ej, što radiš?! - navijački je Luka gledao utakmicu.

Foto: FIFA+/Screenshot

- Govore mi neki "Zašto i dalje igraš za reprezentaciju, fokusiraj se na klub", pogotovo nakon SP-a u Rusiji, ali ostao sam jer to je za mene nešto posebno, nema boljeg osjećaja nego predstavljati svoju zemlju. I volio bih igrati za reprezentaciju dok god me trebaju i dok mislim da mogu pomoći. Moj će odlazak biti jako težak i emotivan, ali to je prirodni tijek. Dosta sam razgovarao s dečkima dok me nije bilo, a očekivanja su od mene još veća nakon Zlatne lopte.

Karta s Kovom protiv Vide i Broza

Vratio se na SP u Rusiji, pogotovo na osminu finala protiv Danske, promašen jedanaesterac u 115. minuti pa gol u raspucavanju:

- Da nisam preuzeo odgovornost u raspucavanju, bilo bi pogubno za momčad. Morao sam poslati poruku samopouzdanja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U reprezentaciji, pokazala je kamera, karta s Kovačićem protiv Vide i Brozovića.

- Nama je motivacija bila generacija '98. Oni su bili naši idoli i imali smo motiv dostići njihovu broncu u Francuskoj i prešišati je ako možemo. Uspjeli smo, zajedništvom, borbom i ne odustajanjem.

Stari - Mladi je vrlo važno

Istaknuo je da dosta razgovara s mlađim suigračima i savjetuje ih. Tako su snimili njegov razgovor s Ćaleta-Carom, koji mu se povjerio da je svom tadašnjem klubu poručio da ne želi biti rezerva, a potom je otkrio:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Kakav je zadnji trening prije utakmice, takvi ćete biti i na utakmici. Mi zadnji dan uvijek igramo utakmicu stari protiv mladih, i tu idemo 100 na sat! Svi žele dobiti. Ja sam bio na obje strane, a na SP-u u Rusiji prije prve utakmice (protiv Nigerije, nap. a.) mladi su nas dobili. Pobijedili smo tu utakmicu pa je došla Argentina i opet su nas na treningu mladi pobijedili, a mi smo dobili utakmicu. I tako su uoči svake utakmice na SP-u mladi pobijedili stare na treningu jer smo im počeli i popuštati, a idući dan bismo pobijedili suparnika. Sve do finala.

Uoči utakmice sa Slovačkom u Osijeku (2-2) u automobilu je s Dalićem komentirao kako je Ivanušec u krizi pa je pojasnio:

Nikad se nisam gurao pucati slobodnjake

- Ne ustručavam se reći mišljenje ako treba.

U toj je utakmici spasio bod golom iz slobodnog udarca. Pa otkrio:

- Nikad se nisam gurao da pucam slobodnjake.

Foto: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

A onda je došla i utakmica odluke, protiv Rusije na Poljudu.

- Vraćamo se gdje nas obožavaju, gdje osjećamo veliku podršku od početka do kraja i osjećamo se super. Naježio sam se - rekao je Luka pa nastavio:

- Znali smo da Livaković neće braniti i bio je razočaran, bilo mu je teško. I tu je važno da suigrači osjete da si uz njih, da imaju podršku.

Zadnji govor prije Rusije u Splitu

Tada film pokazuje razgovor njih dvojice u hotelu.

- Ne bih ti to govorio da mi nije stalo, drag si mi dečko, zato ti govorim. Ali ja ne vidim tvoj napredak u reprezentaciji! Možda te pritisak smeta? Odaješ nesigurnost momčadi. Što ima veze ako pogriješiš, pa svi griješe, zašto ne bi ti smio? Ali moj je osjećaj da se ti bojiš pogriješiti - govorio mu je Luka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ne bih došao do ovdje da se bojim pogreške - odgovorio mu je Livi.

- Tim gore! Ti si golmančina, znaš li to? - zaključio je kapetan prije zagrljaja.

Uoči utakmice s Rusijom kamera je bila i u poljudskoj svlačionici pa se čuje Modrićev govor uoči izlaska na teren:

- Najvažnija je koncentracija i pristup, ako to imamo, bit će sve dobro.

Ali je priznao:

- Uhvatiš se u razmišljanju što ako se ne plasiraš na SP.

Ipak, ta je priča sretno završila, Hrvatska je po groznom pljusku pobijedila 1-0, a zadnji Modrićevi kadrovi u filmu su kako govori:

- Igrati za Hrvatsku nama je svetinja, to je neopisiva ljubav.

Najčitaniji članci