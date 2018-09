Modrić: Ovo je čudesno, svi su moji snovi ovime nadmašeni

Hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je u ponedjeljak dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, smatra da će na sadašnjoj razini moći igrati još dvije ili tri godine, te nastaviti osvajati trofeje s Real Madridom i hrvatskom reprezentacijom.

- Naporno treniram kako bih mogao osvajati naslove s Real Madridom. Premda imam 33 godine čini se da svake godine postajem bolji. Osjećam se jako dobro. Bolje nego sam očekivao. Očekujem kako ću na ovoj razini nastaviti igrati još dvije ili tri godine te nastaviti osvajati trofeje s Real Madridom i reprezentacijom - rekao je Modrić u razgovoru za klupsku televiziju Real Madrida.

Vezni igrač europskog prvaka osvojio je u Londonu nagradu krovne organizacije FIFA-e ispred prošlogodišnjeg pobjednika Cristiana Ronalda te egipatskog strijelca Mohameda Salaha.

- Ovo je velika čast, te me čini jako sretnim. Naporno sam radio da bih bio ovdje gdje sam sada. To je dio mog karaktera, uvijek želim napredovati. Ova je sezona bila čudesna, najbolja u mojoj karijeri. Da sam mogao poželjeti nešto ove godine bolje ne bih mogao. S Real Madridom sam osvojio puno stvari a s reprezentacijom sam došao do finala Svjetskog prvenstva. Nakon toga i ove individualne nagrade...Ovo je nezaboravna godina - istaknuo je.

Tvrdi da su nadmašeni svi njegovi dječački snovi.

- Kada sam počeo igrati nogomet imao sam snove, no sve ovo ih je nadmašilo. Nisam mogao niti zamisliti ovako nešto. Nemam dovoljno riječi da bih opisao sve ovo - naglasio je.

Ekspedicija Real Madrida se oko 2 sata u noći na utorak vratila u Madrid, a igrači se počinju pripremati za prvenstveno gostovanje u Sevilli u srijedu.

- Već od utorka razmišljam o Real Madridu te dvije utakmice koje su pred nama - poručio je.

U subotu na Santigao Bernabéu Real igra gradski derbi protiv Atlética kada bi Modrić trebao svoj pokal iznijeti pred publiku.