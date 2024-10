Modrić prekinuo šutnju u Realu nakon debakla protiv Barce. Objava skupila milijun lajkova

Kada je Real Madrid ovog ljeta pridodao Kyliana Mbappea nevjerojatnoj napadačkoj artiljeriji, mnogi su pomislili kako će se prošetati do trofeja u svim natjecanjima, ali papir je jedno, a stvarnost sasvim drugo. Kraljevski klub muči se na početku sezonu.

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Da je nešto trulo na Santiago Bernabeuu, otkrila je Barcelona koja je s četiri komada razbila prošlosezonskog španjolskog prvaka. Bila je to dominantna predstava katalonskog stroja kojeg je stvorio Hansi Flick i tako razgolio sve Realove probleme. A njih ima stvarno puno.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Carlo Ancelotti nakon utakmice se 'vadio' kako je njegova momčad igrala dobro i da je mogla zabiti nekoliko golova Barci, a da je nju poslužila sreća u nastavku. Naravno, nije preuzeo odgovornost niti priznao da nešto ne funkcionira, a to je više nego očito nakon kikseva u posljednje vrijeme.

Nitko od najvećih zvijezda nije javno istupio i preuzeo odgovornost za lošu partiju. Svi su se povukli u tišinu i distancirali od javnosti pa je u takvim okolnostima kapetan prekinuo šutnju. Luka Modrić je u nedjelju navečer objavio ohrabrujuću poruku koja je skupila gotovo milijun lajkova.

- Vrijeme je da podigneš glavu, učiš, radiš i ideš dalje. Imam potpuno povjerenje u ovu momčad. Idemo, Madrid.

Ako itko zna kako izaći iz ovakve situacije, onda je to hrvatska legenda. I sam je svjestan da su greške sastavni dio svakog puta, iz njih se uči i pretvara ih se u uspjeh. On je to nebrojeno puta napravio u svojoj karijeri. Luka je u El Clasicu dobio posljednjih pola sata pri rezultatu 0-2, uspio je podignuti igru svoje momčadi i dvaput proigrati Mbappea koji se ispromašivao, ali ni on nije svemoguć. Barcelona je do kraja utrpala još dva komada i otišla na plus šest u domaćem prvenstvu.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

No, sezona je duga, prevrtljiva i sve se može preokrenuti u kratkom roku. Svjestan je toga Modrić koji je poslao ohrabrujuću poruku navijačima Reala i dao do znanja da su pred njim ljepši dani.