Na leđima mu je 36 godina, a Luka Modrić igra kao da je u dvadesetima. Toliki ga je užitak gledati da bi bilo najbolje da ova predstava nikada ne završi. No, nažalost, morat će jednom.

Postalo je više i nebitno pričati o njegovim poznim nogometnim godinama jer one nikako ne odgovaraju onome što gledamo na travnjaku. A to je nogometna magija. Tu magiju vidjeli smo i u ponedjeljak navečer.

Unatoč velikoj dominaciji i bezbroj šansi, Hrvatska je remizirala sa Slovačkom (2-2) u Gradskom vrtu i otežala si put prema Kataru. Na vrhu skupine prepustili smo mjesto Rusiji, no i dalje je sve u našim rukama. Moramo prvo pobijediti Maltu, a onda i na Poljudu, vjerujemo krcatom, srušiti Rusiju.

Unatoč ne baš povoljnom rezultatu, Luka Modrić opet nas je oduševio. I dalje je teško vjerovati da ima 36 godina jer ono što on radi na travnjaku... Opet je dirigirao igrom naše reprezentacije, diktirao tempo, razigravao. Uostalom, da nije bilo njega, ne bismo ni osvojili taj bod. A taj slobodnjak ostat će mu u posebnom pamćenju.

Bio je to Lukin drugi gol u ovim kvalifikacijama, a prvi iz slobodnjaka. No poseban je jer je postao najstariji igrač u ovim kvalifikacijama koji je zabio iz slobodnog udarca. I to iz jedinog pokušaja.

Osim u napadačkom dijelu, oduševio je i u obrani. Svojom požrtvovnošću namamio je skandiranje punog Gradskog vrta, a uz to je prestigao i svog idola. Modrić je protiv Slovačke po 48. put predvodio našu reprezentaciju kao kapetan čime je pretekao velikog Zvonimira Bobana koji je stao na 47.

"Borit ćemo se do kraja", napisao je Luka na društvenim mrežama.

Da bi stigao Darija Srnu, Luki treba još dvadeset nastupa. Obzirom na to kako igra, rekli bismo da je samo pitanje trenutka. No, realno, vrlo teško. Ne bismo htjeli da se to ikada dogodi, ali Luka je polako na zalasku karijere...