Modrić: Stalno me to pitate, kao da želite da odem. Hoću li igrati s Ronaldom? Moja želja se zna

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u subotu na Poljudu očekuje susret s Walesom u prvom kolu kvalifikacija za Euro 2024., na kojem će nas, svi se nadamo, voditi Luka Modrić. Upravo se hrvatski kapetan s izbornikom pojavio pred medijima dan uoči važnog susreta.

Koliko će na Wales utjecati izostanak Garetha Balea koji se umirovio i ostalih igrača koji neće konkurirati?

- Sigurno da je to velik hendikep za njih. To su bili važni igrači, pogotovo Bale. Morat će drugačije pristupiti, morat će svaki igrač dati više. Neće moći očekivati od Balea da sve riješi sam. To može biti pozitivna stvar za njih. Koliko god im fale ti veliki igrači, morat će kao grupa biti više zajedno - rekao je Modrić.

Postat ćete najstariji hrvatski reprezentativac u europskim i svjetskim kvalifikacijama. Jeste li to sanjali?

- Nisam to znao. Ne znam je li to dobro ili loše. Drago mi je što sam i dalje tu, drago mi je što ću srušiti taj rekord. Osjećam se dobro, sretan sam kad sam tu i to je to. Samo tako treba nastaviti.

Ona kišna drama protiv Rusije zadnja je utakmica s Poljuda i dokaz da ne treba ostavljati ključne utakmice za kraj.. Nudi li ova skupina priliku da se poisoa dovrši ranije?

- Pa nadajmo se da to može biti slučaj. MI želimo riješiti ranije, ali uvijek tijekom kvalifikacija imamo neki pad, zakompliciramo stvari. Grupa je takva kakva je. Ima nas manje nego prije. Brzo će završiti, morat ćemo biti fokusirani, početi na najbolji mogući način. Wales i Turska su nam najveći konkurenti.

S čim biste bili zadovoljni, svih šest bodova ili četiri?

- Mislim da prvo moramo se fokusirati na utakmicu protiv Walesa pa ćemo misliti na Tursku. S pobjedom ćemo ići s više vjere i samopouzdanja u Tursku. Sada govoriti hoćemo li biti zadovoljni s tri boda, četiri ili šest, nema smisla u to ulaziti. Cilj je odigrati što bolju utakmicu i pobijediti. Vidjet ćemo koliko ćemo imati bodova, naša želja je svih šest. Favoriti smo, to se od nas očekuje, ali nogomet je nepredvidljiv. Ako nisi 200 posto unutra, svatko ti može planove pokvariti.

Izbornik je rekao da svi imaju motiv kada dolazi Hrvatska, treća na svijetu?

- To je definitivno, sami smo si tome krivi. Postavili smo visoke standarde u posljednjih pet godina. Uvijek smo pri vrhu, igrali smo jedno finale i dvaput polufinale. Igrali smo i dobar Euro. Sve ekipe nas gledaju drugačije, željne su dokazivanja i žele osvojiti bodove protiv nas. Mi moramo biti još bolji, koncentriraniji, pokazati još veće zajedništvo kao što smo pokazivali na SP-u u Katru. Onda nema bojazni.

Često pričaju da ti igrače činiš bolje. A koji igrači tebe čine boljim?

- Ja bez suigrača, izbornika i trenera ne bih bio to što jesam. Tu smo da pomažemo jedni drugima i činimo jedni druge boljima. Ja bez Brozovića i Kovačića, bez izbornika ne bih bio to što jesam. Nitko ne može sam igrati. Sve ovo što sam postigao je zahvaljujući suigračima s kojima sam otpočetka svoje karijere, kako u reprezentaciji tako i u klubovima.

Ronaldo je isto oborio jedan rekord po broju nastupa za reprezentaciju. Jeste li se čuli, jesi li mu čestitao? Piše se puno o tvojoj budućnosti, hoćete li opet zaigrati u istoj momčadi?

- Nismo se čuli, nismo si čestitali. Ali to što je odigrao najviše utakmica govori o njemu. On je unikatan igrač, drago mi je što smo igrali zajedno. Svi ti njegovi rekordi, to je nešto fenomenalno. To je za skinuti kapu. A hoćemo li zaigrati opet zajedno? A ne znam što više reći. Svi me to pitaju, mislim da sam si dosadan s istim odgovorima. Zna se što je moja želja, nadam se da će se ostvariti, a to je ostati u Realu. Ovo drugo su sve nagađanja i pisanja. Znam da vi morate pisati nešto i davati informacije. Ja na to ne mogu utjecati, ali ono što sam sto puta ponovio i sad ponavljam, nadam se da ću ostati u Realu.

Misliš li da se Bale umirovio prerano, tko bi ga mogao zamijeniti?

- To je pitanje za njega. Svatko odlučuje o svojoj sudbini kad je najbolje vrijeme da se završi. Svatko ima svoj put. Je li rano, ne mogu na to odgovoriti. Siguran sam da je sretan i ponosan sa svime što je napravio u karijeri. Kad se već odlučio na taj korak, mogao je napraviti u miru. Rekao sam još ranije da moraju više funkcionirati kao ekipa.

Što možemo očekivati od Walesa koji je oslabljen, Hrvatska je praktički u istom sastavu kao u Katru. Je li vam ovo zadnja utakmica na Poljudu?

- Možemo obećati za sutra da ćemo dati 200 posto. Sretni smo što smo opet tu, da će biti pun POljud. Znamo kakva je tu atmosfera. Možemo obećati da ćemo dati maksimum. Toliko me ta pitanja pitate, imam osjećaj kao da želite da što prije odem ha-ha. Ne znam, vidjet ćemo. Tu sam do Lige nacija pa ćemo poslije odlučiti.

Koliko je uigranost prednost Hrvatske u ovoj utakmici, otišao je samo Lovren?

- Vidjet ćemo koliko je to važno. Sve se zna, igrači su slični koji su bili na SP-u. Neki su novi poput Muse, on je prvi put s nama. Tu smo, svi smo spremni i nadam se da ćemo odigrati veliku utakmicu.

Wales igra s dosta trke, dinamično i s puno dugih lopti?

- Tako igraju sve otočke ekipe. Dosta fizički, borbeni su i ne odustaju nikad. Važno će biti kako ćemo mi igrati, nametnuti se s našom igrom. Mi volimo posjed, dominirati i kontrolirati. Nadam se da ćemo se nametnuti.

Je li istina da je tvoj ostanak u Realu uvjetovan igrom u reprezentaciji i hoće li to uvjetovati tvoju odluku da ostaneš nakon lige nacija?

- Kratko i jasno, ne.

Svi pričamo kako ćemo pobijediti Wales i Tursku, ali utakmica sutra je jako važna. Koliko te strah ovakvih utakmica, kada su bodovi već unaprijed upisani?

- Ovakve utakmice nije lako igrati. Ispada da samo vrijedi pobjeda, sve ostalo je katastrofa. Kada se pogleda kroz utakmice u Europi i svugdje, uvijek ima iznenađenja. Ne ide sve onako kako planiraš. Igramo kući. Puni smo samopouzdanja, želimo nastaviti tamo gdje smo stali u Katru. Vjerujem da možemo pokazati pravu igru i uz podršku navijača doći do pobjede. Moramo biti fokusirani sto posto da dođemo do pobjede. Oni nemaju što izgubiti, a mogu puno dobiti. Moramo biti maksimalno fokusirani, vjerujem da ćemo odigrati pravu utakmicu.

Može li se dogoditi da u isto vrijeme završiš karijeru u Realu i Hrvatskoj?

- Znači to je još godina dana najmanje. To bi bilo idealno, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Toliko volim nogomet, uživam u njemu i to je jedan od razloga zašto toliko trajem. Otpočetka uživam u njemu, nogomet mi je sve. Obitelj je najvažnija, ali i ovo me ispunjava i čini me sretnim. Nikad mi nije ništa bilo teško oko utakmica ili treninga - rekao je Modrić i zaradio pljesak.

