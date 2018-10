Modrić: U svlačionici smo se kladili da Ronaldo neće otići

Luka Modrić postao je planetarno popularan zahvaljujući sjajnim igrama prošlih sezona, a sve je kulminiralo ove osvajanjem treće Lige prvaka zaredom i osvajanjem srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Luka je pobrao dosad sve nagrade, a uz to je i veliki kandidat za osvajanje Zlatne lopte koju dodjeljuje francuski časopis France Football.

Osvajanjem nagrada naravno da je i postao tražen među medijima, veliki intervju s njim objavio je upravo France Football, a upravo je on glavni kandidat za osvajanje njihove nagrade.

Govorio je Luka o velikom Zidaneu, bivšem suigraču Cristianu Ronaldu ispred kojeg je i pobrao sve nagrade te o mnogočemu. Naravno, spomenuo je i svog idola Zvonu Bobana čije su suze na dodjeli Fifine nagrade obišle svijet.

- Da mogu birati s kim bih volio igrati, to bi prvo bio moj najveći idol Zvonimir Boban pa onda Zinedine Zidane. Jako sam sretan što mi je on bio trener i što smo obilježili nogometnu povijest osvajanjem Lige prvaka tri puta zaredom. Ponekad je znao zaigrati s nama, a impresionirala me njegova elegancija i kretanje. Još bih volio da mogu igrati s brazilskim Ronaldom - rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije te progovorio i što misli o Portugalcu Cristianu Ronaldu, koji nije došao na dodjelu nagrada koje mu je Luka "preoteo".

Foto: JOHN SIBLEY

- Ja sam dosta rezervirana i sramežljiva osoba i ne paše mi baš tolika pažnja medija. Ronaldo je na drugom nivou i on definitvno zaslužuje takvu pozornost medija. Nisam mislio da će otići iz Reala, malo me to iznenadilo. Kad smo čuli glasine kladili smo se da neće otići, ali u konačnici svatko odlučuje što će sa životom.

Lukine lopte s očima su poznate diljem svijeta, a naročito one vanjske koje pogode i komarca u obrvu. Luka smatra da se nogomet mora igrati s glavom, s razmišljanjem.

- Postoje momčadi koje u istom trenutku mogu pobijediti i pružiti pravi šou na terenu. U današnje vrijeme kondicijska pripremljenost igrača je nevjerojatna, ali za nogomet će uvijek trebati mozak. Možete imati svu snagu svijeta, ali postoji nešto što se zove nogometna inteligencija, a to je najbitnije.

Luka je jako skromna osoba te sebe nikad ne stavlja u prvi plan. Štoviše, to je odlika pravih sportaša i timskih igrača koji su podređeni momčadi. Tako Modrić kaže da nije tip čovjeka koji će reći da upravo on zaslužuje Zlatnu loptu, već je to na ljudima koji su zaduženi za to da odaberu najboljeg.

- Nikad neću reći da bih upravo ja trebao dobiti tu nagradu.

Veznjak Reala je između ostalog pričao i o nevjerojatnom Mbappéu za kojeg smatra da će još puno napredovati, a na njega ga je upozorio Danijel Subašić

- Kylian je stvarno poseban, a na njega me je upozorio Danijel Subašić koji je igrao s njim u Monacu. Pričao je da ima jedan mladi igrač u Monacu, da je nevjerojatan i da će jednog dana postati najbolji na svijetu - zaključio je Modrić.

Luka je već osvojio Fifinu nagradu The Best i nagradu za najboljeg igrača Europe, a uz to je i najveći kandidat za osvajanje prestižnog Ballon d'Or-a. Koeficijent na njegovo osvajanje je 1.40.