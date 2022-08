Modrić večeras lovi 21. trofej u Realu: Evo gdje možete gledati

Podcijenili su ih, govorili da imaju stare i već potrošene igrače, a oni nisu mogli slađe ih demantirati. Čudesna sezona je iza Real Madrida. U trenucima kada kada baš nitko nije ništa očekivao, kraljevski klub je dominantno osvojio La Ligu pa potom i Ligu prvaka pobijedivši Liverpool u finalu.

A posebno je sve oduševio Luka Modrić. S 37 godina igra kao na vrhuncu karijere, došao je u Real prije deset godina i osvojio čak 20 trofeja, a večeras će imati priliku popuniti bogate vitrine još jednim.

U Helsinkiju, glavnom gradu Finske, danas od 21 sat će snage odmjeriti Real Madrid i osvajač Europske lige njemački Eintracht za trofej europskog Superkupa. Bit će to i dvoboj s hrvatskim štihom, na jednoj strani naš maestro, a na drugoj Kristijan Jakić i Hrvoje Smolčić. Real sezonu otvara za vikend, a Eintracht je to napravio prošlog petka i to neslavno. Izgubili su 5-1 od Bayerna na svome terenu.

I ono što će posebno razveseliti sve hrvatske navijače, Luka Modrić krenut će od prve minute. Real je pojačan novim svježim snagama, ali Carlo Ancelotti vjeruje svojim starosjediocima.

- Ovdje smo zahvaljujući radu koji su obavili oni koji su osvojili Ligu prvaka. Nije ju doduše osvojilo samo 11 igrača, čime mnogi sada zaslužuju igrati, ali počet ću s onima koji su igrali u finalu Lige prvaka, uz možda dvije do tri nedoumice - izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije.

Real je u svibnju s 1-0 bio pobijedio Liverpoola u finalu Lige prvaka dok je Eintracht Frankfurt bio bolji od Glasgow Rangersa u finalu Europske lige boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Kraljevski klub je prošle sezone osvojio i španjolsko prvenstvo te španjolski Superkup, a ove će se godine natjecati za ukupno 6 trofeja.

- Nastojat ćemo osvojiti sva natjecanja. U to nimalo ne sumnjam. Osvojiti svih šest će biti teško, ali mi ćemo se boriti i nastojati to postići. Jako vjerujem ovoj momčadi, koja je po mom mišljenju bolja u odnosu na lanjsku - izjavio je Ancelotti.

U Real su ljetos stigli njemački stoper Antonio Rudiger (29) iz Chelsea i francuski veznjak Aurelien Tchouaméni (22) iz Monaca. Otišli su ofenzivni Gareth Bale (32) u Los Angeles, ofenzivni veznjak Isco (30) u Sevillu, napadač Luka Jović (24) u Fiorentinu i lijevi bek Marcelo (34) koji je još uvijek bez kluba.

- Doveli smo dvojicu igrača koji su ojačali momčad fizički i tehnički. Ove sezone ćemo nastaviti raditi na 'kemiji' između starijih i mlađih igrača, što je bilo ključno za uspjehe prošle sezone - poručio je Ancelotti koji je Real vodio u 175 utakmica ostvarivši 128 pobjeda.

Eintracht je prošle sezone doživio jednu od najljepših sezona u povijesti kluba. Nakon što su slavili u finalu Europske lige, u Frankfurtu se slavilo danima. Stigao je konačno europski trofej, ali još veća nagrada je to što će u ovoj sezoni igrati grupnu fazu Lige prvaka. No, osipa se prošlosezonska šampionska momčad.

Kapetan Rode se umirovio, a klub je napustio najbolji igrač Filip Kostić. Stigao je mario Götze, ali odlazak srpskog reprezentativca veliki je udarac na ambicije Eintrachta. Kako god, nadaju se da i bez njega mogu srušiti prvaka Europe. Hrvoje Smolčić i Kristijan Jakić trebali bi krenuti na klupi.

Tko od Hrvata će se večeras okititi novim trofejem, doznat ćemo od 21 sat. Prijenos je na Areni Sport 1 i HRT2.

