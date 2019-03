Modrić zabio u pobjedi Reala! Valladolidu 3 puta poništen gol

Promašen penal Alcaraza, tri puta VAR je poništio gol Valladolidu prije nego je domaćin tek poslije četvrtog zabijenog gola poveo! Neviđene scene otkad je uveden sistem dodatne provjere u nogomet nisu pomogle klubu velikog Ronalda Nazaria de Lime, koji je na koncu ipak izgubio od favorita Real Madrida 4-1 u utakmici 27. kola La Lige. Luka Modrić zabio je sjajan gol nakon solo akcije.

Real je prvo poluvrijeme odigrao za zaborav. Valladolid je lako izlazio pred gol Courtoisa i stvarao šanse, a sama sreća spasila je 'kraljeve' da u prvom dijelu ne gube i s tri, četiri razlike.

U 12. minuti Ruben Alcaraz promašio je penal i pucao visoko iznad prečke. Domaćin je igrao dobro i čak tri puta spremio loptu u mrežu Reala, no sva tri puta gol je poništen - dva puta odlukom VAR-a i jednom na sugestiju pomoćnog suca zbog zaleđa.

Ipak, u 29. minuti konačno je priznat. Strijelac je bio Tuhami. Veselje je trajalo svega pet minuta jer je Varane brzo poravnao rezultat i s 1-1 se otišlo na poluvrijeme.

U drugom dijelu potpuno drugačija utakmica. Madriđani su zaigrali kao favorit i stigli do preokreta u 51. minuti golom Benzeme iz penala. Francuz je u 59. zabio svoj drugi i tako zapečatio sudbinu Valladolida, koji ostaje bod iznad zone ispadanja. Bio je to njegov 22. gol u svim natjecanjima ove sezone, 13. u španjolskom prvenstvu.

Do kraja utakmice u igru je za Valladolid ušao Duje Čop u 73. minuti, a u 80. Real je ostao s igračem manje nakon što je drugi žuti zbog prekršaja zaradio Casemiro.

No, to nije spriječilo 'kraljeve' da postignu i četvrti! Luka Modrić odigrao je akciju s Benzemom na lijevoj strani pa se sjurio po krilu, prevario obrambenog igrača i pogodio za konačnih 4-1. Bio je to njegov treći gol u La Ligi ove sezone.

Real je ovom pobjedom smanjio zaostatak za drugoplasiranim Atleticom (56) na pet bodova dok za vodećom Barcelonom (63) zaostaje cijelih 12.