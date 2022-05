Žao mi je što je priča uoči PSG-a otišla van. Kad sam to već čuo...

Kako se osjećam? Fenomenalno, rekao je Luka Modrić (36) hrvatskim medijima u mix zoni dva i pol sata nakon što je s Real Madridom rekordni peti put postao europski prvak. Više u povijesti Uefina elitnog natjecanja ima samo Francisco Gento (šest).

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićev privatni kondicijski trener

Trčao je terenom Stade de Francea i veselio se kao malo dijete. Pa je li ista euforija bila osvojiti prvi ili peti naslov?

- Pa je. Prvi je uvijek poseban, ali sreća je prisutna i kod ovog petog. Pogotovo na način na koji smo došli do ove titule, stvarno je bilo impresivno od početka do kraja. Nitko nije vjerovao u nas, nitko nam nije davao velike šanse, ali smo vjerom, kvalitetom, samopouzdanjem i karakterom došli ovdje i osvojili petu titulu - rekao je kapetan "vatrenih" nakon pobjede nad Liverpoolom.

Kakvi su planovi, slijedi li produljenje ugovora s Realom, upitala ga je novinarka dok su Marca i Fabrizio Romano već bili potvrdili da je sve gotovo i da će Luka ostati igrač Reala i iduće sezone.

- Vidjet ćemo. Planovi su sada dobro feštati i onda se priključiti reprezentaciji - rekao je Luka i dodao:

- Kada vidite kako mi igrači osjećamo ovaj dres, kako volimo ovaj klub, onda je jasno od kuda toliko uspjeha i ovako dobrih rezultata. Pet Liga prvaka se činilo nestvarno, no eto, sada ih imamo. Nadam se da će doći još koja.

Prije utakmice s PSG-om rekao je suigračima "Ako izbacimo njih, osvojit ćemo Ligu prvaka". Proročanstvo je i ispunio.

- Nije to mit, istina je. Rekao sam to nekim suigračima, ali žao mi je što je to izašlo u javnost jer ne volim takve najave. Kad se na kraju ne ostvare, ispadneš smiješan, ali kad su mi poslali da je izašlo, rekao sam da nam ne preostaje ništa drugo nego da je osvojimo. Eto, uspjeli smo. Nisam to rekao bez veze i u euforiji. Znao sam o čemu pričam i na kraju se upravo tako i dogodilo. PSG je bio prekretnica, pokazali smo da protiv njih da smo stvarno dobra momčad, da imamo kvalitetu i da možemo otići do kraja.

A to bi značilo da se ne misli tako brzo umiroviti. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a Hrvatska bi s raspoloženim Modrićem tamo opet mogla igrati važnu ulogu.

Inače, Lukin učinak u finalima je nevjerojatan. Od 24 finala u kojima je igrao, pobijedio je u njih 19. Osim pet Liga prvaka, tu su i četiri španjolska superkupa, tri Svjetska klupska prvenstva i Uefina superkupa, dva Hrvatska kupa po jedan hrvatski Superkup i Kup kralja. Izgubio je finale engleskog liga kupa s Tottenhamom na penale protiv Manchester Uniteda 2009., Kup kralja protiv Atletica 2013. španjolski superkup protiv Atletica 2014., Uefin superkup protiv Atletica 2018. i Svjetsko prvenstvo u Rusiji od Francuske.

Schmeichel: Nitko nije veći od Modrića

Uspjeh Luke Modrića, koji je nastavio niz hrvatskih nogometaša s trofejem Lige prvaka desetu godinu, komentirao je legendarni danski golman Peter Schmeichel za američki CBS.

- Tamo živi četiri milijuna ljudi. Tijekom godina proizveli su ne samo sjajne igrače, nego i momčadi. Imao sam zadovoljstvo igrati kvalifikacije protiv Hrvatske za Svjetsko prvenstvo, igrao sam s njima i na Euru 1996. kad su se pojavili kao nova država. Uvijek je bilo teško igrati protiv njih. Uvijek su proizvodili sjajne igrače, a nitko nije veći od Modrića - kazao je Schmeichel.

