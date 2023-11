Modrićev agent otkrio: Moguće je da ode u Saudijsku Arabiju...

Saudijci su mu na kraju prošle sezone nudili svoje beskonačne milijune, ali Luka Modrić je to odbio. Produžio je ugovor s Real Madridom na još godinu dana i nastavio pisati priču koja traje već 11 godina.

Maestro ove sezone nije neprikosnoven u prvoj postavi kao što je to bio prethodnih 11 godina, ali i dalje je od neprocjenjive važnosti Realu. Kao mentor mlađim igračima, a i genijalac s klupe koji može preokrenuti zbivanja na terenu protiv bilo kojeg kluba.

Foto: JUAN MEDINA

I s 38 godina posipa magiju terenom. Modrić o mirovini još ni ne pomišlja, to će doći na red tek kad tijelo više ne bude moglo izdržati sve napore. Od reprezentacije će se vrlo vjerojatno oprostiti sljedećeg ljeta na Euru u Njemačkoj, a u nekoliko navrata je izjavio kako mu je želja završiti karijeru u Realu. Hoće li to biti na kraju sezone ili je još željan nogometa, samo on zna, no neosporno je kako ga mnogi klubovi žele dovesti, pogotovo oni koji imaju novca na bacanje.

Foto: NACHO DOCE

Inter Miami je zainteresiran za hrvatskog genijalca, a naravno, tu su i ponude iz Saudijske Arabije. Unatoč tome što ih je odbio na kraju prošle sezone, Lukin agent otkrio je kako postoji mogućnost da pođe stopama Marcela Brozovića. Tu se ponajviše spominje upravo u kontekstu njegova kluba, Al-Nassra.

- Saudijski klubovi? Ovog ljeta postojao je interes za Modrića s ciljem njegovog potpisa. Igrač ima nekoliko ponuda, od kluba iz glavnog grada i još jednog kluba. Modrić trenutačno razmišlja o Real Madridu, ali ideja o njegovom prelasku u saudijsku Pro ligu moguća je ako ponuda bude odgovarajuća - rekao je Modrićev agent Borja Couce za saudijski medij Shoot.

On se ovih dana nalazi u toj zemlji i tko zna, možda je na repertoaru upravo priče o transferu.