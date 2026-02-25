Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: GAZDA JE STIGAO

Modrićev biznis partner Snoop Dogg na utakmici Swanseaja, navijači poludjeli! Pogledajte

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Modrićev biznis partner Snoop Dogg na utakmici Swanseaja, navijači poludjeli! Pogledajte
5
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Snoop Dogg izazvao ludnicu na stadionu Swansea Cityja! Navijači mahali ručnicima, a Snoop stigao tri sata ranije da vidi remi protiv Prestona. Modrić i Martha Stewart u društvu repera

Admiral

Snoop Dogg (54), suvlasnik Swansea Cityja, u utorak je dobio počasni špalir tijekom prvog posjeta velškom nogometnom klubu kojemu je suvlasnik i hrvatski nogometaš Luka Modrić (40). Slavni američki reper prvi se put pojavio na stadionu Swansea.com na utakmici protiv Prestona. Swansea je remizirao 1-1 zahvaljujući dramatičnom golu u sudačkoj nadoknadi.

Snoop Dogg je suvlasnik engleskog drugoligaša uz Modrića i američku televizijsku voditeljicu Marthu Stewart. Reper se vlasničkoj strukturi velškog kluba pridružio prošlog srpnja, a posjetio je Swansea nakon što je boravio na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.  Dolazak svjetske zvijezde izazvao je golem interes, pa se na stadionu Swansea.com, otvorenom 2005. godine, okupio rekordan broj od 21.000 gledatelja.

Snoop Dogg je na stadion stigao gotovo tri sata prije početka utakmice, a ranije je putem društvenih mreža pozvao navijače da zauzmu svoja mjesta prije početka susreta kako bi mahali prigodnim ručnicima, što je tradicionalan način navijanja u američkim sportovima. Apel na službenom X profilu Swanseaja bio je popraćen kratkim videozapisom u kojem 54-godišnji reper pokazuje navijačima željenu koreografiju. Navijači su se očito odazvali pozivu, a Snoop je na teren izišao kroz špalir koji je činilo 20 mladih nogometaša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026