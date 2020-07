Modrićeva generacija korak do najslavnije u povijesti Madrida!

Veliki Alfredo Di Stéfano, na čijem su stadionu osvojili 34. naslov prvaka, donio je Realu 18 trofeja, Emilio Butragueño 15, a ova družina s našim Lukom već je sad na 16

<p><strong>Real Madrid</strong> u četvrtak je osvojio naslov prvaka Španjolske čime se aktualna generacija nogometaša s <strong>Lukom Modrićem</strong> prometnula u drugu najtrofejniju grupu igrača u 118 godina dugoj povijesti kluba.</p><p>Kad je kapetan hrvatske reprezentacije u svibnju 2014. izveo korner u Lisabonu, nakon kojeg je Sergio Ramos u 93. minuti zabio glavom gol za 1-1 protiv Atlética, počeo je niz koji se nastavio i prošle noći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Modrić, hrvatska "Zlatna lopta"</strong></p><p>Od te pobjede u finalu Lige prvaka na produžetke, Real Madrid je osvojio 16 trofeja u svim natjecanjima.</p><p>Tijekom tih proteklih sedam godina protagonisti su ostali isti: braniči Sergio Ramos, Marcelo, Raphaël Varane, Nacho Fernández i Dani Carvajal, pa vezni Luka Modrić i Isco Alarcón, te napadači Karim Benzema i Gareth Bale.</p><p>- Ključna je ambicija, glad za novim pobjedama - istaknuo je kapetan Ramos.</p><p>Ovi momci su sada prestigli generaciju poznatu kao "La Quinta del Buitre" (Buitreova petorica) koja je dominirala travnjacima od 1983. do 1995. godine. Generacija je dobila ime po svojoj petorici najpoznatijih igrača predvođenih Emilijem Butragueñom, aktulalnim klupskim direktorom za odnose s institucijama, čiji je nadimak "El Buitre" (Lešinar).</p><p>Preostala četvorica su bili Miguel Pardeza, Manolo Sanchis, Míchel González i Rafael Martín Vázquez. Ostali su upamaćeni jer su bili neporaženi 121 put zaredom na svom Santiago Bernabéuu. Kad su osvojili prvi trofej, španjolski kup 1985. godine, rodio se Luka Modrić.</p><p>Sada, 35 godina kasnije, hrvatski veznjak je nadmašio te Buitreove "lešinare". Modrićeva je generacija podigla 16 pehara, a Buitreova 15.</p><p>Modriću, najstarijem igraču u svlačionici Real Madrida, ovo je predzadnja sezona u sjevernoj gradskoj četvrti Chamartín prema važećem ugovoru jer mu za godinu dana on istječe, a nije poznato hoće li ga produžiti.</p><p>Ostane li u klubu do tog 30. lipnja 2021. godine tražit će još najmanje dva trofeja kako bi se izjednačio s legendarnim Alfredom Di Stéfanom, čija je generacija podigla 18 pehara.</p><p>Polivalentni golgeter <strong>Di Stéfano</strong> predvodio je igrače koji su od 1953. do 1964. godine ušli u povijest europskog nogometa. Pet puta zaredom osvojili Kup prvaka, preteču današnje Lige prvaka, a tome su pridodali i osam prvenstava te jedan kup.</p><p>Modrićeva generacija došla je do četiri Lige prvaka, a s obzirom na poraz 2-1 od Manchester Cityja u prvoj utakmici osmine finala u Madridu teško će to ove sezone izjednačiti.</p><p>Pa ipak, današnja generacija nije još rekla posljednju riječ. Iza nje je sedam sezona, manje nego ih je imala Di Stéfanova. Modrić će, dakle, u idućoj sezoni imati najveći izazov u bijelom dresu.</p><p>Uspije li sa svojim prijateljem Ramosom, zafrkantom Marcelom, požrtvovnim Nachom i uvijek ozbiljnim Benzemom doći do još dva naslova ući će u povijest kao dio najslavnije generacije svih vremena. Njegova "desetka" posebno bi sjajila u vitrini muzeja unutar Santiago Bernabéua.</p><h2>Tri najpoznatije Realove generacije</h2><p><strong>Di Stefanova generacija 1953.-1964. (18 trofeja)</strong>: 8 španjolskih prvenstava, 5 Kupova europskih prvaka, 1 španjolski kup, 1 klupsko Svjetsko prvenstvo, 1 mali svjetski kup (Pequeña Copa del Mundo), 2 latino kupa (Copa Latina).</p><p><strong>Butragueñova generacija 1983.-1995.: (15 trofeja)</strong>: 6 španjolskih prvenstava, 4 španjolska Superkupa, 2 španjolska kupa, 2 Kupa UEFA, 1 liga-kup</p><p><strong>Modrićeva generacija 2013.-2020. (16 trofeja)</strong>: 4 Lige prvaka, 4 klupska Svjetska prvenstva, 3 europska Superkupa, 2 španjolska Superkupa, 2 španjolska prvenstva, 1 španjolski kup</p><p>(jt)</p>