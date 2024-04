Modrićeva objava izazvala je delirij među navijačima Reala. Ovako ga je nahvalio Ancelotti

Maestro je opet uzeo svoj štapić, a Real je plesao po njegovim notama. Opet je svoju genijalnost posipao čarobnom pozornicom Santiago Bernabeua i natjerao cijeli svijet da priča o jednom neuništivom 38-godišnjaku koji je zasjenio sve. Osvojio je sve u karijeri, ali ne odustaje. Želi i dalje biti najbolji. To je ono što odvaja dobre igrače od legendi.

Luka Modrić bio je briljantan u pobjedi Real Madrida protiv Barcelone (3-2) s kojom je kraljevski klub došao na korak od naslova prvaka. Hrvatski kapetan je odradio svih 90 minuta s vrpcom oko ruke i dao do znanja svima, po tko zna koji put, da njegovoj magiji nije još došao kraj. Niti blizu.

Ancelotti nahvalio Modrića

- Nije slučajno. Real Madrid - kratak je Luka bio na društvenim mrežama, ali bilo je dovoljno da baci u delirij euforične navijače Real Madrida. Objava je u kratkom roku pregledana više od dva milijuna puta i pokupila preko 140 tisuća lajkova. Naravno, među brojnim komentatorima ima i navijača Barcelone koji su kritizirali Modrića i ustvrdili kako je Barca pokradena, ali komplimenti i epiteti na račun hrvatskog genijalca zasjenili su manjinu.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Modrić je došao na korak od 25. trofeja s Realom, a još ga uz to čeka i borba za Ligu prvaka gdje ih u polufinalu čeka Bayern München. Ako se kraljevski klub domogne oba trofeja, Nacho i on postat će najtrofejniji igrači u povijesti kluba s 26 trofeja. Hrvatski nogometaš sinoć je tek peti put ove sezone odradio svih 90 minuta. Mnogi su smatrali kako će ga Carlo Ancelotti izvaditi u drugom poluvremenu kako bi dobio ovacije krcatog stadiona, no Luka je odradio cijeli susret. Što je i znakovita poruka oko njegove budućnosti u Realu? Ugovor mu istječe na ljeto.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Vazquez? On nam je vrlo bitan, puno je toga napravio tijekom sezone, kao i Carvajal, koji je jedan od najboljih bekova na svijetu. Lucas je napravio razliku, on i Modrić su jako dobri u ovom trenutku sezone. Puno nam pomažu, naročito nakon ogromnog trošenja u srijedu protiv Cityja - kazao je Ancelotti nakon utakmice.

Talijan ima ogromnu vrijednost u Modriću. Ove sezone nije igrao puno, ali potpuno je spreman i zdrav za završnicu sezone u kojoj bi se mogao pokazati ključnim čovjekom za Real. I još jednom zaraditi lovorike i svu slavu kakvu zaslužuje jedan od najboljih veznjaka u povijesti. Uživajmo dok traje...