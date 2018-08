Modrićeva odluka! Ugledni AS tvrdi: Gotovo je, ostaje Realov

Luka Modrić (32) ostaje u Real Madridu, objavio je španjolski AS! Hrvatski kapetan trebao bi održati sastanak s Perezom, a navodno će mu povećati plaću

- Luka će ostati u Madridu. Zaintrigirala ga je Interova ponuda, no u dogovoru s obitelji odlučio je ostati u Realu. To je priopćio svojim najbližima - piše madridski AS.

Glasine o transferu Luke Modrića aktualne su već nekoliko dana, no čini se da je nakon sastanka Modrića i Pereza stavljena točka na i. Inter je sjajnom veznjaku ponudio plaću od 10 milijuna eura, a "Kraljevi" su uzvratili s istom mjerom i odlučili Luki povećati plaću da ga što više uvjere u njegovom ostanku. Na kraju su sa svojom misijom izgleda uspjeli, a trenutno zarađuje 8 milijuna eura.

Modrić je jučerašnjom objavom na Twitteru objavio sliku s treninga Reala s natpisom "povratak na posao", a s tom porukom je izgleda dao do znanja da ostaje na Santiago Bernabeu...

Modrić je u Real došao prije šest godina iz Tottenhama, a u "kraljevskom klubu" je osvojio četiri Lige prvaka, jednom La ligu i španjolski kup te se afirmirao u jednog od najboljih veznjaka na svijetu. U sezoni 2016/2017 je bio proglašen za najboljeg veznjaka u Ligi prvaka, a ove godine također kandidira za tu titulu. Vrhunac njegovih igara došao je na Svjetskom prvenstvu gdje je dokazao svoju klasu odvevši Hrvatsku do srebra i osvojivši nagradu za najboljeg igrača Mundijala.