Mogli su i do sutra: Anderson dobio Isnera nakon 6 i pol sati

Treći najduži meč u povijesti singla odigrali su danas na centralnom terenu Wimbledona John Isner i Kevin Anderson. Obojica su sa servisima "bombardirali" jedan drugog, a to "bombardiranje" je trajalo čak šest i pol sati. Vidjeli smo čak 102 asa na ovome meču i samo šest oduzetih servisa.

Nadal i Đoković su jedva dočekali kraj, a ključni trenutak dogodio se u 49 gemu posljednjeg seta kada je Anderson napokon iskoristio Isnerov fizički pad i napravio break i svi su mogli odahnuti od ovog maratona. Na kraju je završilo 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 za Južnoafrikanca...

Bilo je ovo najduže Grand Slam polufinale u povijesti i drugi najduži meč u Wimbledonu. Najduži dvoboj trajao je 11 sati i 5 minuta, kada je 2010. godine u prvom kolu Wimbledona John Isner svladao Nicolasa Mahuta.

Ujedno, Kevin Anderson je prvi Južnoafrikanac koji se je nakon 97 godina probio u finale Wimbledona. Godine 1921. to je uspio Brian Norton.

Prva tri seta završena su kako se i očekivalo, nakon "tie breaka". Prvu 13. igru iskoristio je Anderson, iskoristivši prvu set loptu, i to na Amerikančevom servisu. U sljedeća dva tie breaka kao sretnik izašao je Isner, koji je imao više koncentracije u odlučujućim momentima. U trećem setu vidjeli smo čak i jedan break sa svake strane, no na kraju se došlo do tie breaka.

A onda neviđeni šok u četvrtom setu, set je završen prije "tie breaka"!!! Vidjeli smo opet jedan break za drugim, no Anderson je bio uporniji i uspio doći do još jednog oduzetog servisa što ga je na kraju i dovelo do izjednačenja u setovima.

U posljednjem setu svjedočili smo pravoj drami, gdje su obojica tenisača uvjerljivo držala svoje servise, no nakon čak 2 sata i 50 minuta igre u petom setu Anderson je iskoristio Isnerov fizički pad i uspio mu oduzeti servis. U tome gemu smo vidjeli potez koji je je presudio pobjednika, a to je sjajni forhend Andersona koji je završio na samoj liniji. Južnoafrikanac je bez problema odradio servis za meč i potvrdio plasman u finale Wimbledona nakon iscrpnih šest i pol sati.

Kevin Andersonu je ovo drugo Grand Slam finale, a prvo na Wimbledonu. U finalu će ga čekati bolji iz susreta Rafaela Nadala i Novaka Đokovića...