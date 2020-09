'Mogu pobijediti Stipu Miočića! UFC pojas je jedino što sanjam'

Bio sam vrlo blizu toga da Miočića pobijedim prije četiri godine. A ako dobijem novu priliku: uspjet ću. Samo prije toga moram riješiti ove likove, priča Overeem prije meča s japanskim Brazilcem Sakaijem

<p>Nizozemski MMA grmalj <strong>Alistair Overeem</strong>... 40 godina, 55 mečeva, 40 pobjeda, ali - UFC pojas nikad nije stavio oko pasa. Svjestan je da mu godine idu, ali ne može protiv sebe. Jedino što želi je opet dobiti šansu protiv najboljeg svih vremena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić</strong></p><p>- Jedna titula mi nedostaje, jedan naslov nemam. Nedostaje mi UFC-ov pojas, ali iskreno... Ponestaje mi i vremena - priča Overeem u najavi priredbe UFC Vegas na kojoj će se potući sa mladim Brazilcem japanskih korijena, <strong>Augustom Sakaijem</strong>.</p><p>Sakai ima 11 godina manje, predviđaju da će otići jako visoko među teškašima. Overeem mu ne spominje ni ime. Njemu je pred očima najveći ikad: <strong>Stipe The G.O.A.T. Miočić</strong>.</p><p>- Vjerujem da mogu pobijediti ove likove s kojima se sad borim. Ma mislim da mogu pobijediti i Stipu! Bio sam vrlo blizu toga prije četiri godine. A ako dobijem novu priliku: uspjet ću. Zato mi i jest važno sa stilom završiti ovu borbu pobjedom pa doći korak bliže tom pojasu, tom naslovu.</p><p>Na UFC 203 je, na tren, uzdrmao Miočića. Na to je valjda mislio kad kaže da je bio 'vrlo blizu'. Od batina je valjda zaboravio kako je onda bježao po oktogonu od borca boljeg od sebe.</p><p>A Sakai... Njega Overeem smješta među 'likove', beznačajne.</p><p>- Ljudi se žele proslaviti na mojem imenu. Mislim da sam bolji i iskusniji. Moram se držati svoje taktike, kazniti ga i prekid će doći sam od sebe. Ova borba ima samo jedan mogući ishod, a to je moja pobjeda. Očekujte vatromet - poručio je 195 cm visoki i 120 kg teški jamajčanski Nizozemac.</p>