Mogu zahvaliti Dinamu: Juniori Lokomotive igrat će Ligu prvaka

Najjači europski klupski nogomet opet se vraća na Maksimir. I nije Dinamo samo sebi donio 35 milijuna eura i osam utakmica protiv najjačih klubova, već će od toga koristi imati i cijeli hrvatski nogomet. Svi klubovi u HNL-u će dobiti od 500 tisuća do milijun eura na račun ulaska 'modrih' u Ligu prvaka, a njihov uspjeh posebno se noćas slavio i na Kajzerici.

Ne samo zbog popriličnog iznosa koji će sjesti i pripomoći Lokomotivi u funkcioniranju, već i što će njihovi juniori igrati u Ligi prvaka!

I juniorska Liga prvaka doživjela je redizajn ove sezone, kao i seniorska. Do ove sezone u natjecanju su sudjelovali juniorski prvaci država koji su počinjali u putu za prvaka ili klubovi čiji su seniori se plasirali u Ligu prvaka. Do sada nije bio slučaj da igraju Ligu prvaka juniori koji nisu osvojili prvenstvo, no i to se promijenilo novim dizajnom.

Kako je Dinamo izborio Ligu prvaka, tako je i povukao svoje juniore i ligaški dio natjecanja, a na njihovo mjesto u putu prvaka uskočili su juniori Lokomotive koji su prošle sezone osvojili drugo mjesto u prvenstvo s bodom više od Hajduka. Pa će se tako ove sezone i na Kajzerici igrati Liga prvaka!