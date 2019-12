'Moj ciklus u Hrvatskoj je sada završio, treba mi novi korak'

Ja sam igrač Dinama i to je to, uporno je tvrdio Španjolac Dani Olmo (21) tijekom ljeta. Na brojna novinarska pitanja o ostanku na Maksimiru odgovarao je diplomatski i nije se dao 'slomiti', ali znala se ta njegova želja za odlaskom i daljnjim razvojem, kako i sam. HNL je odavno prerastao pa mu je Liga prvaka dala motivaciju da se još neko vrijeme zadrži u Hrvatskoj, ali čini se da je samo nakratko odgođen njegov neminovan odlazak.

Španjolac je za španjolski Jugones rekao ono što nije htio za hrvatske medije, a to da je vrijeme za odlazak iz Dinama.

- Ljetos je bilo idealno vrijeme za sljedeći korak. Na kraju se nije dogodilo i rekao sam već da sam bio podjednako sretan i tužan. Sretan jer sam igrao Ligu prvaka s Dinamom, ali moj ciklus je u Hrvatskoj sada završio. Želim napraviti novi korak u karijeri i nastaviti se razvijati - rekao je Olmo.

Foto: ANTONIO BRONIC

Hrvatskom nogometu je dao jako puno, a publika je na Maksimiru u prethodnim godinama uživala u njegovim majstorijama, a posebno ove sezone u kojoj se totalno razvio kao nogometaš. Čini se da smo ovaj put došli do razine kada više nije pitanje hoće li Dani otići iz Dinama, već za koliko će otići. 'Modri' ga ne žele pustiti za manje od 40 milijuna eura, a njegova vrijednost na Transfermarktu je 30 milijuna eura.

Hoće li se od Hrvatske oprostiti na zimu ili ljeto, teško je reći. Poznato je da veliki klubovi ne voli trošiti velike količine novca u zimskom prijelaznom roku, a Olmo je upravo igrač za velike klubove.

- Dinamo sa mnom želi napraviti najskuplji transfer u povijesti hrvatskog nogometa. Ne znam je li koja ponuda već stigla - zaključio je mladi nogometaš.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Potražnja za njim na tržištu je ogromna jer tko ne bi htio imati ovakvog dijamanta koji je u godinu dana došao do U-21 reprezentacije pa onda i do seniorske i to iz HNL-a. Španjolski AS piše da je Atletico Madrid zagrizao za njega, a Diego Simeone ga je htio dovesti još na ljeto, ali Madriđani nisu imali novac koji Dinamo traži. Pitanje je hoće li imati i ovaj put jer sve ovisi o odlascima igrača. Najbliže tome su Vitolo i Lemar, na čijim odlascima Simeone inzistira kako bi mogao dovesti dijamanta iz Dinama.

Atletico bi dao najviše 30 milijuna eura, ali sigurno je da će 'modri' ipak htjeti uhvatiti malo više. Ako ode za tu cifru, postat će najskuplji Dinamov izlazni transfer, a taj rekord i dalje drži Marko Pjaca koji je 2016. godine otišao u Juventus za 23 milijuna eura.

O Danijevom odlasku će se još jako puno pričati tijekom zime, ali čini se da smo sjajnog Španjolca na susretu protiv Rijeke gledali po posljednji put na hrvatskim travnjacima. Uveseljavao je navijače majstorijama, ali kako i sam kaže, vrijeme je za daljnji razvoj, neko veće okruženje i bolju ligu...