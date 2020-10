Moj recept za penale: Pucača čekam do zadnje sekunde...

Prije svake utakmice dosta se pripremam za potencijalne izvođače. Da to ne radim, ispao bi neozbiljan. Sve pratim, sve me zanima. Penale branim na osjećaj, kaže Kahlina, koji je u 1. HNL obranio pet penala

<p>Lovrić mi govori ‘bacaj se desno’ pa se ispravi i kaže ‘ma u tvoje lijevo’. Pitao sam ga gdje će <strong>Jairo </strong>pucati i pogodio je, smije se <strong>Kristijan Kahlina</strong> (28). </p><p>Kapetan <strong>Gorice </strong>ponovno je gorički junak, skinuo je Hajdukovu Brazilcu penal u desetoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena i Gorica je pobijedila 2-1. </p><h2>Pogledajte video: Slavlje Gorice nakon pobjede</h2><p>- Sudac je gledao VAR pa sam imao dovoljno vremena pripremiti se za penal. Poslušao sam cimera Kikija (Lovrića, op. a.), zanimalo me kako on to vidi iz igračke perspektive.</p><h2>'Feštali smo u kafiću'</h2><p>To mu je peti obranjeni u HNL-u, rekorderi su sa šest <strong>Livaković</strong>, Matković, Blažević i Bulat.</p><p>- Nisam znao taj podatak, bit će mi to dodatna motivacija - kaže Kristijan pa dodaje:</p><p>- Pobjedu smo dobrano proslavili. Pjevali smo u svlačionici, kasnije se podružili u našem klupskom kafiću. Bilo je kratko, fokus je na sljedećoj utakmici.</p><p>Zanimalo nas je, koja je tajna, ima li Kahlina neke magične rukavice.</p><p>- Haha, ma ne, prije svake utakmice dosta se pripremam za potencijalne izvođače. Da to ne radim, ispao bih neozbiljan. Sve pratim, sve me zanima. Konkretno, za Hajduk sam posebno proučavao Miju Caktaša, znam da 65% svojih udaraca puca dolje desno, ali što to vrijedi kad je protiv nas promijenio taktiku - priča golman Gorice.</p><h2>'Hajduku smo crna mačka'</h2><p>- Kod penala čekam do zadnje sekunde, uglavnom branim na osjećaj.</p><p>Gorica je odigrala pet utakmica protiv Hajduka kod kuće i pobijedila u njih četiri, Hajduk je uzeo samo jedan bod.</p><p>- Splićanima smo definitivno ‘crna mačka’, to govore brojke. Ali ne samo njima, nego i Rijeci. Eto, jedino Dinamo ne možemo dobiti, oni imaju ekstra kvalitetu.</p><p>Kahlina vjeruje da njegova momčad ove sezone može napasti vrh.</p><p>- Apsolutno vjerujem, pokazali smo ove sezone napredak protiv nominalno ‘slabijih’ momčadi, to nam je bila velika boljka prošle sezone. Možemo se ‘pofajtati’ za Europu.</p><h2>'Tražio me Dijon'</h2><p>Kahlina je ovo ljeto priželjkivao inozemni transfer, ali...</p><p>- Dobro ste rekli, nije tajna da sam se želio okušati u inozemstvu. Ozbiljno se za mene raspitivao francuski Dijon, ali nije se realiziralo. Iskreno, nisam htio forsirati odlazak, važno mi je da transferom budu svi zadovoljni, pa tako i Gorica - kaže Kristijan pa dodaje:</p><p>- Ugovor s Goricom imam još godinu dana i zaista ne znam hoću li ga produljiti. Situacija se mijenja iz dana u dan. Tek ulazim u najbolje golmanske godine, branit ću sigurno na vrhunskoj razini još osam-devet godina. U Europi je samo bitno da donosiš rezultat, HNL je ipak razvojna liga, nema smisla da tu branim do 35. Pa jeste li vidjeli u našoj ligi starijeg golmana? - odgovorio je protupitanjem.</p><p>Da Hrvatski zavod za zapošljavanje raspiše natječaj za drugog golmana Gorice, sigurni smo da bi se na njega javio samo potpuno lud čovjek. Razlog? Kahlina je branio 144 prvenstvene utakmice u nizu, a njegove rezerve dobivaju tek ‘mrvice’ u kup-utakmicama...</p>