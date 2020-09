Molde zna kako: Ferencvarosu zabili tri; Kijev na korak do LP-a

Molde je od 0-2 došao do vodstva 3-2 protiv mađarskog prvaka, ali je na koncu penalom ipak dopustio gostima da izvuku remi. Dinamo Kijev slavio je kod Genta 2-1, a Olympiacos kod kuće protiv Omonije

<p>Nogometaši <strong>Ferencvarosa</strong>, koji su izbacili zagrebački Dinamo iz Lige prvaka, u prvom susretu play-offa na gostovanju kod <strong>Moldea</strong> su odigrali 3-3 nakon što su vodili sa 2-0.</p><p>Mađarski prvak je vodio 2-0, Norvežani su okrenuli rezultat s tri gola, no gosti su u samoj završnici uspjeli izboriti remi za uzvrat u Budimpešti.</p><p>Ferencvaros je poveo već u sedmoj minuti golom Francka Bolija na asistenciju Endrea Botke. Domaćin je mogao izjednačiti u 15. minuti, no Leke James je pucao pored gola. U 53. minuti bilo je 2-0, a pogodak, baš kao i Dinamu, zabio je bivši igrač Lokomotive Myrto Uzuni. Ponovo je asistent bio Botka. Samo tri minute kasnije Molde je smanjio preko Jamesa, da bi Magnus Wolff Eikrem u 65. minuti izjednačio na 2-2. </p><p>Martin Ellingsen je u 83. zabio za veliki preokret, no u 87. minuti je španjolski sudac Carlos del Cerro Grande dosudi kazneni udarac zbog igranja rukom, a precizan je bio Igor Kharatin.</p><p>Kijevski Dynamo je na gostovanju pobijedio Gent sa 2-1 načinivši veliki korak prema plasmanu u Ligu prvaka. </p><p>Ukrajinci su stigli do prednosti u 9. minuti preko Vladislava Supriage, a izjednačio je Tim Kleindienst u 41. minuti nakon ubačaja iz kornera. U nove probleme domaćin je stigao u 53. minuti kada je Roman Bezus zaradio crveni karton. S igračem više Dynamo je pritisnuo i u 79. minuti golom Carlosa de Pene izboriti pobjedu.</p><p>Olympiakos je teškom mukom slomio ciparsku Omoniju sa 2-0 golovima Mathieua Valbuene (69-11m) i Youseffa El Arabija (90+2).</p><p> </p><p>U utakmicama igranim u utorak pobjede su upisali Krasnodar i RB Salzburg, dok je susret između praške Slavije i Midtjyllanda završio bez pogodaka.</p><p>Austrijski prvak je sa 2-1 slavio na gostovanju u Tel Avivu kod Maccabija, dok je Krasnodar na svom terenu svladao PAOK sa 2-1.</p><p>Uzvratne utakmice su na rasporedu 30. rujna.</p>