Momčad HSV iznenadila Marija Vuškovića, posjetili ga u Splitu!

Dio suigrača i djelatnika HSV-a nisu zaboravili Marija Vuškovića (22) i odlučili su ga posjetiti u Splitu. Podsjetimo, hrvatski stoper suspendiran je zbog dopinga do 2026. godine, a šokantna odluka potvrđena je krajem kolovoza nakon presude Međunarodnog suda za sportsku arbitražu (CAS).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Mario Vušković ne smije igrati do 24. godine, evo koje su mu još mogućnosti preostale... | Video: 24sata/Video

U obranu Vuškovića stao je njegov sadašnji klub, kao i Hajduk, suigrači i Hrvatski nogometni savez (HNS). Kako navodi Bild, Vušković je u Splitu bio potpuno iznenađen posjetom suigrača iz Hamburga. Oni su ga iznenadili u restoranu smještenom u samom centru Splita, kraj Dioklecijanove palače. Vušković, članovi njegove obitelji i izaslanstvo HSV-a uživali su u ugodnoj atmosferi uz plodove mora, meso i dalmatinske slastice.

U Split su ga posjetili suigrači Sebastian Schonlau (30), Ludovit Reis (24), Bakery Jatta (26), Ransford Königsdörffer (22), Jonas Meffert (29), Robert Glatzel (30) i Miro Muheim (26). Uz njih su stigli i kondicijski trener Daniel Müssig (42), rehabilitacijski trener Sebastian Capel (38), liječnik Götz Welsch (49) te analitičar Eduard Riesen (31). Trener Steffen Baumgart (52) dao je igračima slobodan dan, a suigrači nisu dvojili kako će ga iskoristiti.

Foto: Instagram

Vušković ne igra nogomet od studenog 2022. godine, kada je pao na doping testu. U želji da obrani svoju čast, odlučio je uložiti žalbu na prvotnu kaznu koju mu je izrekao Njemački nogometni savez, no to je nažalost rezultiralo samo produljenjem kazne. Što će se dalje dogoditi s njim, još uvijek nije jasno, a ugovor s HSV-om veže ga do ljeta 2025. godine.