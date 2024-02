Ako Hajduk želi titulu, ne može rješavati fenjeraša u nadoknadi

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I prije utakmice bilo je jasno da će Hajduk pobijediti Rudeš, koji je do sada skupio svega četiri boda, ali morali su to napraviti i puno uvjerljivije i puno ranije, a ne strepiti sve do samog kraja utakmice....

Hajduk je pred 4475 gledatelja teže od očekivanoga došao do pobjede u Kranjčevićevoj protiv Rudeša (2-0). Imali su igrači Mislava Karoglana i posjed, i više prilika, i više udaraca, ali bila je to jedna od onih utakmica kad ne uspijevaš materijalizirati nadmoć i kad lopta jednostavno neće u mrežu. Na sreću po Hajduk, Marko Livaja je iskoristio jednu priliku početkom drugog poluvremena, a posao je dovršio Leon Dajaku duboko u sudačkoj nadoknadi, i to nakon što je Rudeš imao dvije lijepe prilike za poravnanje, a navijači na tribinama i pred TV ekranima se u čudu hvatali za glavu....