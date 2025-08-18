Obavijesti

Sport

Komentari 15
24SATA BIRAJU PLUS+

Momčad kola HNL-a: Nevistić ušutkao kritičare, Garcia našao Gambijcu Bambi pravu ulogu...

Piše Fabijan Hrnčić, Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Momčad kola HNL-a: Nevistić ušutkao kritičare, Garcia našao Gambijcu Bambi pravu ulogu...
Foto: 24sata/canva

Kod Gattusa je Bamba bio gotovo nevidljiv. Sad igra prsima prema golu, ne napada toliko dubinu. S loptom u nogama prava je opasnost

Iza nas je treće kolo HNL-a. Vukovar i Istra 1961 prošlog petka odigrali su 1-1. Stjepan Lončar doveo je goste u vodstvo, a Lovro Banovec poravnao je, bio mu je to prvijenac u dresu kluba s istoka Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
UŽIVO HNL transferi: Štimac je doveo bivšeg dinamovca, a Varaždin ofenzivca s Barbadosa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Štimac je doveo bivšeg dinamovca, a Varaždin ofenzivca s Barbadosa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025