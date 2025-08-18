Kod Gattusa je Bamba bio gotovo nevidljiv. Sad igra prsima prema golu, ne napada toliko dubinu. S loptom u nogama prava je opasnost
Momčad kola HNL-a: Nevistić ušutkao kritičare, Garcia našao Gambijcu Bambi pravu ulogu...
Iza nas je treće kolo HNL-a. Vukovar i Istra 1961 prošlog petka odigrali su 1-1. Stjepan Lončar doveo je goste u vodstvo, a Lovro Banovec poravnao je, bio mu je to prvijenac u dresu kluba s istoka Hrvatske.
