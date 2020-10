'Morali smo riješiti utakmicu. Ali treba imati ubilački instikt'

U drugom dijelu smo opet imali situacije za povećanje vodstva, nakon čega smo ušli u seriju kardinalnih pogrešaka. Poklonili smo penal Gorici, a nakon toga i crveni karton, rekao je trener Hajduka...

<p>Siniša Oreščanin, Igor Tudor i Damir Burić. To su treneri <strong>Hajduka</strong> koji nisu uspjeli pobijediti <strong>Goricu</strong> (2-1) na gostovanju, a tome popisu pridružio se Hari Vukas. Koji je bio najbliži pobjedi, ali njegova momčad je sama sebi pucala u nogu. </p><p>Hajduk je apsolutno izdominirao domaćine u prvom poluvremenu i zabio iz penala preko Mije Caktaša. Slična priča nastavila se i u drugom dijelu kada su se Splićani opet napromašivali. I sami sebe uništili. Prvo je Darko Nejašmić ušao i odmah napravio penal iz kojeg je precizan bio Kristijan Lovrić.</p><p>Nedugo nakon toga David Čolina dobio je drugi žuti karton, a osam minuta kasnije Gorica je u potpunosti preokrenula susret golom Hamada. Imali su Splićani i priliku za povratak, ali Jairo je promašio penal u posljednjoj sekundi.</p><p>- Naravno da smo nezadovoljni rezultatom. Očekivali smo puno više, s obzirom na razvoj situacije na terenu, pogotovo u prvom poluvremenu gdje smo diktirali ritam, stvorili jako puno situacija za gol, a vodili smo samo 1:0. Mislim da je u tim trenucima utakmica trebala biti riješena. U drugom dijelu smo opet imali situacije za povećanje vodstva, nakon čega smo ušli u seriju kardinalnih pogrešaka. Poklonili smo penal Gorici, a nakon toga i crveni karton. Dobili smo veliku šansu u zadnjoj minuti, ali je nažalost nismo realizirali - rekao je trener Hajduka Hari Vukas.</p><p>On je svjestan da je njegova momčad igrala sjajno, ali opet je realizacija bila veliki problem. Da su iskoristili barem jednu od brojnih prilika, nakon utakmice bi se pjevala druga pjesma.</p><p>- Bilo je baš dobro, ali ne živi se od dojma. Te situacije treba riješiti, treba imati ubilački instinkt. U jednom dijelu drugog poluvremena smo se povukli, a kad smo se stabilizirali dogodio se penal i crveni karton. Ne mogu momcima prigovoriti na trudu i zalaganju. Ako možemo izvući nešto pozitivno to je gard iz prvog poluvremena.</p><p>Utakmicu je presudio izlazak Stanka Jurića u drugom poluvremenu. Zamijenio ga je Darko Nejašmić koji je skrivio penal.</p><p>- Već na poluvremenu je bio upitan zbog ozljede ruke. On je takav, nastavio je, ali je na kraju morao izaći - dodao je Vukas.</p><p>VAR se u Velikoj Gorici pregrijao od silnog korištenja. Nekoliko puta Damir Batinić je išao pregledavati snimke različitih situacija. U jednom trenutku izgledalo je kao da VAR sudi umjesto njega.</p><p>- VAR je takav. Kada je situacija za ofsajd povlače se linije. Sudac je tu da procijeni, uz ljude u VAR sobi. Malo to daje neizvjesnost. Možda je neutralnim gledateljima to zanimljivo, a nama na jednoj ili drugoj strani neizvjesnost iščekivanja. Danas je VAR donio dosta toga. I mi smo imali penal na kraju.</p><p>Za Splićane nema previše odmora. Već u utorak ih nakon ovakve šokantne utakmice čeka Graničar iz Županje u Kupu.</p><p>- Zna se što je kup, ali apsolutni smo favoriti. Nema razmišljanja o ničem drugom već o prolasku dalje - zaključio je Vukas. </p>