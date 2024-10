Morata otvoreno progovorio o borbi s depresijom: Prije Eura htio sam se ostaviti nogometa

Alvaro Morata (31), kapetan aktualnog europskog prvaka Španjolske, javno je progovorio o borbi s depresijom. U radijskoj emisiji detaljno je opisao mentalne poteškoće s kojima se prvi put suočio prije nekoliko mjeseci. Prvi put je o tome govorio prije utakmice s Njemačkom. Tada je napadač naglasio kako osjeća da ga se ne cijeni u domovini i da zbog toga razmišlja o povlačenju iz "furije" jer osjeća konstantan pritisak, a nerijetko doživljava i uvrede. Situacija se očito nije poboljšala ni nakon osvajanja prvenstva, pa je odlučio napustiti Španjolsku i preseliti se u Milan.

'Zbog napada anksioznosti nisam mogao zavezati kopačke'

- Kada ti je doista teško, depresija može prerasti u napade panike. Nije važno čime se baviš ili kakva ti je životna situacija, jer kada to krene, osjećaš kao da se unutar tebe nalazi druga osoba protiv koje se moraš boriti svakog dana i svake noći. Za mene je pritisak u Španjolskoj bio nepodnošljiv i odlazak od tamo bila je najbolja odluka koju sam donio - otkrio je Morata.

Tvrdi da je u Atleticu proživljavao teške trenutke.

- Bilo mi je grozno. Mislio sam da više neću moći obući kopačke i izaći na teren. Ali zahvaljujući mnogim ljudima, poput Simeonea, Kokea, Atleticovog izvršnog predsjednika Miguela Angela Gila i mog psihijatra... Vi nas gledate na TV-u i društvenim mrežama, ali to je često nerealan dojam o nama i našim životima.

Još jednom je naglasio koliko je teško održavati idealnu sliku u javnosti dok se proživljavaju osobne teškoće u privatnom životu.

- Moramo predstavljati sliku koju javnost od nas očekuje jer je to naš posao. Bilo mi je jako teško. Eksplodirao sam i bilo je trenutaka kada nisam mogao zavezati vezice na kopačkama. A kad bih to uspio, ponekad bih jednostavno pobjegao kući jer mi se grlo stezalo, a pogled mutio - priznao je Morata.

'Razmišljao sam o napuštanju nogometa'

Morata je otvorio Euro golom protiv Hrvatske, zabivši tako "vatrenima" na tri uzastopna Eura, ali sada je otkrio kako je malo nedostajalo da ne ode na Europsko prvenstvo i da se zauvijek povuče iz nogometa.

- Tri mjeseca prije Eura ozbiljno sam razmišljao o tome da prestanem igrati nogomet. Nisam znao što mi se događa, ali sam znao da je situacija jako komplicirana i osjetljiva. Ovako ću vam to pokušati objasniti: u istom trenutku shvatiš da nogomet i voliš i mrziš najviše na svijetu.

Zbog stalnih uvreda koje su mu navijači upućivali, tvrdi da mu je najteže bilo izaći u javnost s djecom.

- Svaki put kada izađem s djecom na ulicu ili u dućan, dogodi se epizoda s nepoznatom osobom koja osjeća potrebu prići mi i komentirati utakmicu koju sam igrao. Često su ti ljudi korektni, bez zle namjere, ali u Španjolskoj ne mogu proći nekoliko koraka s djecom, a da mi nekoliko ljudi ne upadne i ne govori kako bih trebao igrati.

- To me iživcira i reagiram burno, a smeta i mojoj djeci. Na kraju zbog takvih stalnih upada i mojih reakcija oni ne žele ići sa mnom u kupnju, što bi inače bilo najnormalnije da rade djeca s ocem. Ali najveći problem su oni koji mi često upadaju na ulici i govore mi stvari zbog kojih mi bude jako neugodno da su djeca sa mnom. Ti stranci me smatraju nekim s kim se mogu rugati, lakom metom - zaključio je Morata.