Mornar za 24sata: Ne mogu vjerovati da Gabrića više nema! Caniggiji je hvatao 'žive' lopte

Ne znam što bih rekao, nisam ni tužan jer još niti ne mogu biti, još sam u šoku od kad sam čuo vijest da više nema mog dragog suigrača i prijatelja. Pogodilo me, presjeklo, odlaze dragi ljudi u najboljim godinama, kazao nam je Ivica Mornar (50), suigrač Tončija Gabrića iz vremena najvećih uspjeha Hajduka u novijoj povijesti, kad su obojica igrala u momčadi koja se suprotstavila moćnom Ajaxu u četvrtfinalu Lige prvaka.

Brojni prijatelji legendarnog vratara Hajduka i dalje su u šoku...

- Tonči je bio hajdučko srce u pravom smislu te riječi, legenda koju su svi poštovali i voljeli. Viđali bismo se kad god bih ja dolazio u Split, evocirali uspomene, najčešće s istim krugom ljudi kod Đolonge... S njim si mogao satima razgovarati i smijati se, njegov šarm i duh bili su nezaboravni. Iz mene izlaze riječi, a ni sam ne mogu vjerovati da pričam o tome da ga više nema, da ga više nikad neću vidjeti, da se nećemo skupa smijati - priča nam Mornar, pa dodaje:

Radoši?: Prijateljska nogometna utakmica Hajdukovi veterani - Škopljanci | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Njegova poštapalica "Nikad ne znaš zašto je to dobro", koju je često koristio, ušla je u legendu, a i priče o njegovoj fizičkoj spremi, kad bi se neki golman Hajduka ozlijedio mi bismo govorili u društvu da bi on mogao stati na gol i braniti, jer je uvijek bio fit i spreman. Dugo nakon njegovih obrana za nekoga tko je dobro branio govorilo bi se da brani kao Gabrić.

Preminuo legendarni vratar Hajduka Tonči Gabrić (arhiva) | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mornar se i danas sjeća velikih obrana Hajdukove legende.

- Pamtim njegove obrane protiv Anderlechta i Benfice u Ligi prvaka, pamtim kako je skinuo par zicera Claudiu Caniggiji, bio je brz kao mačka, žive lopte mu je hvatao, a to mu je bio i najjači forte, jedan na jedan. Koliko puta sam na treningu muku mučio s tim njegovim obranama. Posebno mi je drago što je pred kraj karijere potvrdio na golu Hajduka koliko je bio dobar golman - zaključio je Mornar.

Split: Posljednji ispraćaj Željka Mijača | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Utučen tužnom viješću bio je i Tomislav Erceg, Gabrićev suigrač, ali i sumještanin:

- Baš me iznenadila vijest, vidio sam ga nedavno, popričali smo kao i uvijek... Obojica smo iz Dugoga rata i o njemu mogu reći sve najbolje. Vrhunski golman ali i još bolji čovjek, za svakoga je imao lijepu riječ i nikad o nikome nije rekao nešto loše... Jako mi je teško, otišao je puno dobar čovjek...

Zagreb: Hrvatska reprezentacija koja je prije 20 godina pobijedila SAD | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Legendarnog golmana po lijepim zajedničkim trenutcima pamti i Zoran Vulić:

- Nemam riječi, šokiran sam, ne znam što bi rekao osim da je ovo veliak tuga i bol za sve nas. Pogodila me ova vijest, Tonči je bio veliki pozitivac i jako doba čovjek, svi ga se sjećamo iz Lige prvaka kada je imao jednu od glavnih uloga u našoj momčadi.

- Top golman i top čovjek, nemam što drugo reći za njega. Kad mi je Pralija javio suze su mi same krenule niz lice. Stvarno mi je žao što je otišao, definitvno prerano... Proveli smo nebrojene trenutke skupa, tu Ligu prvaka nikad neću zaboraviti... I njegovo zezanje, kako su me on i Asanović "uhvatili u đir" i zafrkavali... - prsjetio se Darko Butorović i dodao:

Ivo Čagalj/PIXSELL | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/Instagram

- Jednom mi je pred svima zahvalio, kazao je da sam napravio velikog golmana od njega. Ja ga gledam u čudu, a on kaže: "Tebe su na desnom beku toliko protivnički napadači puta prolazili da sam ja morao sve braniti... " Eto, sad ga više nema... Velik je bio, zaslužio je da ga Hajduk tako i isprati...