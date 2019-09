Andrijašević i Bradarić od prve minute na Jadranskom derbiju!

NAJAVA

U osmom kolu Prve HNL Hajduk će na noge Rijeci na Rujevici s početkom u 19 sati. Hajduk može pobjedom zasjesti na prvo mjesto i tako opet srušiti Dinamo, a Rijeka se napokon može pobjedom vratiti u gornji dio tablice.

Brojčano gledano Hajduk je od derbija s Dinamom na istom broju veznih igrača, zbog kartona su otpali Mijo Caktaš i Basel Jradi, a konkurenciju su pojačali povratnik Filip Bradarić te oporavljeni Stanko Jurić. Ako Burić i dalje ostane vjeran formaciji s dva zadnja vezna, ta bi dva mjesta trebala biti rezervirana za Bradarića i Nejašmića, kao logična zamjena za Caktaševu poziciju nameće se Hamza Barry, dok bi dvije krilne pozicije i špicu napada trebali popuniti Dolček, Jairo i Jakoliš, a po potrebi tu je i Jurić, dok Bulos i Eduok nisu u konkurenciji.

Hoće li to biti dovoljno za mobiliziranu Rijeku odgovorit će ''jadranski derbi'', no na papiru Hajduk bi s Bradarićem i Nejašmićem u srcu veznog reda trebao u nastavku sezone biti kudikamo stabilniji i sigurniji. S njima dvojicom na sigurnosti će dobiti i stoperi, otvorit će se dodatni prostor bekovima, naravno i kreativcima Barryju i Caktašu, a to znači i više kvalitetnijih lopti za napadački trojac.

