Nakon teškog poraza protiv Dinama (3-0), Tottenham je igrao zaostalu utakmicu u Premiershipu i slavio protiv Aston Ville s 2-0. Spurse je u vodstvo doveo Carlos Vinicius u prvom dijelu, dok je u 68. minuti Harry Kane potvrdio pobjedu. Međutim, Jose Mourinho još se uvijek prisjećao bolnog poraza u Zagrebu.

- Ovo je tužno! Ok, stvarno sam sretan što smo pobijedili, sretan sam rezultatom, igrom i pristupom, ali je tužno da nam se mora dogoditi takav poraz protiv Dinama da bismo imali ovakvu dobru reakciju. Mislim da ovakva igra ne bi smjela biti reakcija na nešto, nego stalno stanje uma, jedna konstanta i to je naš sljedeći izazov - 'oprao' je Mou još jednom Spurse.

Prozvao je svoje igrače odmah nakon poraza u Maksimiru te došao čestitati 'modrima' u svlačionicu, a ni pobjeda u ligi nije ga zadovoljila nakon onakvog nastupa.

- Može se igrati dobro, loše, pobjeđivati, gubiti, ali morate imati neki standard u smislu odgovornosti, obaveze, truda, žrtve, jer to je izazov, nezavisno od rezultata, i te stvari uvijek moraju biti prisutne. Trebati poštivati svoj posao, ljude koji vas vole, klub, navijače. To bi trebalo biti uvijek prisutno. Nakon toga, možete izgubiti puno puta, ali tužan sam jer shvaćam da možemo imati tu dušu, ali ju nismo imali u zadnjih par utakmica - jasan je trener Spursa.

Otkrio je i što je rekao svojim nogometašima i kako ih je pokušao motivirati nakon poraza u Zagrebu.

- Nisam im morao govoriti puno, ali bio sam vrlo otvoren. Otvorio sam im svoje srce, nisam ni mogao više nego što jesam. Nije taj razgovor trajao dugo, ali otvorio sam srce kao tip koji je više od 20 godina u nogometu i ima puno iskustva. Jednostavno otvorio sam im srce, i ne znam je li i to malo pomoglo da sada zaigraju ovako, ili je samo njihova zasluga. Nije ni važno, nije me briga. Zanima me samo da su to napravili i da opet to naprave u sljedećoj utakmici, i svakoj koja dolazi - zaključio je portugalski stručnjak.