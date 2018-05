Mou: Zašto uvijek Lukaku? Pa nemamo baš tako dobre igrače

Jose Mourinho krenuo je s Rashfordom i Martialom, te još nekim igračima za koje su mu spočitavali da im nije davao dovoljno šanse (početni sastav bio je: De Gea, Darmian, Smalling, Rojo, Young, Pogba, Matić, Mata, Fellaini, Martial, Rashford, a ušli su Shaw, Lingard i McTominay). Ali crveni vragovi igrali su loše, pa se trener pita je li im uopće stalo do drugog mjesta.

- Zašto uvijek Lukaku? Eto vam odgovora! Nemamo baš tako dobre pojedince kao što ljudi misle, ako završimo drugi, pa to je više nego sjajno!

- Igrači koji su dobili šansu umjesto nekih drugih bili su loši. A kad pojedinci nisu na razini, teško će i momčad biti. Možda sada svi vide zašto neki igraju više od nekih drugih.

- Najavio sam igračima prije utakmice što bi se moglo dogoditi. Pozitivnu reakciju dobili smo tek u posljednjih 20 minuta, mogli smo zabiti i osvojiti bod, ali bili su jači i gladniji od nas.

- Nekako ne uspijevam uvjeriti igrače da su nam četiri boda za drugo mjesto jako važna. Nekima to nije bilo važno.

A drugo mjesto sada ugrožava Liverpool, koji u nedjelju igra protiv Chelseaja, te Tottenham, koji zaostaje šest bodova, ali ima utakmicu manje.

Dakako, kritičarima je legao još jedan Unitedov kiks. Uvijek je jedan od glasnijih Gary Neville:

- Mourinho je rekao da mu je važno doći do četiri boda za drugo mjesto... pa kad trener ne dopire do igrača, onda mora otići ili on ili oni! A kako se sada čini, Manchester United ne namjerava se riješiti Josea Mourinha... - rekao je, pa nastavio:

- Nekih mu je igrača već dosta i oni će otići. Bili su grozni! Pa nose dres Manchester Uniteda, standard mora biti viši. Bit će velikih promjena na ljeto.

Mourinhovoj je družini ostao West Ham u četvrtak i Watford u posljednjem kolu 13. svibnja. Te finale sezone, bitka za pehar FA kupa protiv Chelseaja.

- Svakom igraču koji će se čuditi zašto neće igrati u finalu kupa neka samo pokaže snimku ove utakmice. Nema izgovora i nije stvar samo u tome da su igrali loše nego im je pristup bio grozan.

Nagađa se da su svoje u Unitedu odigrali Martial, Darmian, Fellaini i Shaw.